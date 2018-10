"Czas na ewakuację minął". Florydę od uderzenia huraganu dzieli kilka godzin

Ulewy w Ameryce Środkowej. 13 ofiar śmiertelnych - 09-10-2018 Służby ratownicze działające w wielu regionach Ameryki Środkowej podają, że w związku z ostatnimi ulewami śmierć poniosło 13 osób. Ewakuowano tysiące ludzi. czytaj dalej

Michael przybiera na sile i kontynuuje wędrówkę w stronę Stanów Zjednoczonych. W środę zaklasyfikowano go jako huragan czwartej kategorii w pięciostopniowej skali Saffira-Simpsona.

Jak podały amerykańskie Narodowe Służby ds. Huraganów (NHC), w środę około godziny 14 czasu polskiego prędkość wiatru towarzysząca Michaelowi wynosiła 230 kilometrów na godzinę. Jego centrum znajduje się około 115 kilometrów na południowy zachód od miasta Apalachicola (na południowy wschód od Panama City).

Silny wiatr dociera już do lądu. Po godzinie 16 na lotnisku w Apalachicola odnotowano porywy rzędu 93 km/h.

Uderzenie już za kilka godzin

Według najnowszych prognoz NHC, huragan wejdzie na ląd około godziny 19 lokalnego czasu. W Polsce będzie wtedy godzina 1 w nocy ze środy na czwartek.

Huragan zmierza na północ z prędkością 20 km/h. Pierwsza na jego drodze jest Floryda, a dokładnie region Florida Panhandle (zachodnia część stanu). Synoptycy z NHC przewidują, że przed wkroczeniem na ląd Michael jeszcze przybierze na sile. Tym samym może stać się najsilniejszym żywiołem w historii, który uderzy w ten obszar Florydy.

Siła wynika z "wyjątkowo ciepłej" wody

- Michael jest taki silny, ponieważ temperatura wody, nad którą się przesuwa jest bardzo wysoka, ma 29 stopni Celsjusza - tłumaczyła synoptyk TVN Meteo Arleta Unton-Pyziołek. Dodała, że to właśnie jesienią w tych regionach woda jest najcieplejsza, jednak 29 stopni to "wyjątkowo ciepło".

Michael jest bardzo głębokim cyklonem, ciśnienie atmosferyczne w jego centrum wynosi 933 hPa. Dla porównania - ciśnienie normalne na poziomie morza określa się na poziomie 1013 hPa.



Early morning view of Cat 4 Hurricane #Michael with 30-second updating vis imagery from @NOAA's GOES-16. @NHC_Atlantic warns additional strengthening is possible before landfall over the Florida Panhandle this afternoon. pic.twitter.com/H3HLzMVi9Q — NASA SPoRT (@NASA_SPoRT) 10 października 2018





Nawet 300 litrów deszczu

Jednym z zagrożeń, jakie niesie huragan Michael, są intensywne opady deszczu. Te spodziewane są na Florydzie, w Alabamie, Georgii, Karolinie Północnej i Południowej oraz Wirginii. W niektórych miejscach może spaść do 300 litrów deszczu na metr kwadratowy.

Poziom wody w Zatoce Meksykańskiej u wybrzeża Florydy może przekroczyć stan normalny nawet o 4,3 metra. Fale mogą osiągać wysokość do czterech metrów.

Amerykańskie Narodowe Służby Pogodowe ostrzegło w środę, że mogą występować także tornada.

"Czas na ewakuację minął"

Gubernator Florydy Rick Scott ogłosił stan wyjątkowy dla 35 hrabstw w stanie. Pozwoli to na szybsze reagowanie na zniszczenia wywołane żywiołem, między innymi dzięki dostępie do pieniędzy federalnych.

- Czas na ewakuację z wybrzeża minął - napisał w środę rano Scott na Twitterze. - Jeśli zdecydowaliście się zostać w rejonie objętym ewakuacją, musicie natychmiast szukać schronienia - podkreślił.

Według agencji informacyjnej Associated Press, cytowanej przez ABC News, z 18 hrabstw Florydy ewakuowano już prawie 400 tysięcy osób. Opuszczenie domów zalecono ponad dwóm milionom mieszkańców stanu. Ludzie próbują zgromadzić zapasy jedzenia i wody. W sklepach utworzyły się kolejki, ale wiele półek w hipermarketach jest już pustych. Na stacjach benzynowych panuje tłok.

Ci, którzy pozostają na miejscu, próbują zabezpieczyć swój dobytek za pomocą drewnianych płyt, którymi zabijają okna. W wielu miejscach ułożono wały z worków piasku, które mają uchronić mieszkańców przed powodzią.

- Pamiętajcie, że możecie odbudować swój dom, ale nie odbudujecie swojego życia. Potraktujcie to poważnie - podkreślił Scott.

Kraj jest "dobrze przygotowany"

We wtorek prezydent USA Dolnald Trump zapewnił, że kraj jest "bardzo dobrze przygotowany na nadejście huraganu".

- Zobaczycie zniszczoną infrastrukturę, doświadczycie przerw w dostawie prądu, a praca służb będzie zakłócona przez huragan Michael. Czas na przygotowania jest teraz - mówił we wtorek Jeffrey Byard z Rządowego Centrum Zarządzania Kryzysowego.

Stan wyjątkowo ogłoszono również dla 92 hrabstw w stanie Georgia oraz dla Alabamy.

Ulewy na Kubie

Trasa huraganu

We wtorek Michael przyniósł zniszczenia na Kubie. Towarzyszył mu ulewny deszcz i silny wiatr. Żywioł zamienił ulice w rwące potoki, niektóre miasta nie mają prądu. Lokalne władze poinformowały, że w ciągu zaledwie kilku godzin w niektórych miejscach spadło 100-127 litrów deszczu na metr kwadratowy. Żywioł przeszedł przez wąskie cieśniny pomiędzy półwyspem Jukatan a najbardziej wysuniętą na zachód kubańską prowincją Pinar del Rio.

Po uderzeniu we Florydę Michael będzie się przemieszczał na północny wschód. Huragan szybko przesunie się nad Georgię. W czwartek i piątek Michael przejdzie nad Karoliną Północną i Południową. NHC uspakaja, że po uderzeniu we Florydę huragan będzie słabnąć.