Czerwony alarm dla Kalifornii. Ósma śmiertelna ofiara wielkich pożarów

Temperatura nieznacznie spada, ryzyko pożarowe rośnie. Portugalia płonie - 05-08-2018 Od kilku dni temperatura na Półwyspie Iberyjskim przekracza 40 stopni Celsjusza. Taki upał sprzyja rozwojowi pożarów, które trawią południe Portugalii i niektóre regiony Hiszpanii. Do walki z ogniem ruszyły setki portugalskich strażaków. czytaj dalej

Mechanik, którego personaliów ani wieku nie ujawniono, uczestniczył w gaszeniu Carr Fire, szalejącego w okolicach miasta Redding w północnej Kalifornii. Zginął w czasie akcji, w wypadku samochodowym na autostradzie 99 w pobliskim hrabstwie Tehama.

To ósma śmiertelna ofiara wielkich pożarów w tym amerykańskim stanie.

70 tysięcy hektarów w ogniu

Carr Fire objął do tej pory obszar ponad 70 tysięcy hektarów, zniszczył prawie 1100 budynków. Jak podał w czwartek Kalifornijski Departament Leśnictwa i Ochrony Przeciwpożarowej (CalFire), ogień ten został do tej pory opanowany w 48 procentach. Strażacy w stromym terenie prowadzą trudną walkę o zdobycie kontroli nad płomieniami.

W czwartek w Kalifornii utrzymywało się jeszcze dziewięć innych wielkich pożarów, przede wszystkim Mendocino Complex Fire na północ od San Francisco, uznany za największy w historii stanu. Powstał z połączenia dwóch ognisk żywiołu, odległych od siebie o kilka kilometrów. O opanowanie tego pożaru, który spopielił już ponad 123 tysiące hektarów terenu, walczy ponad 4000 strażaków.

Kolejne dni walki z ogniem

W walce z pożarami pogoda nie jest sprzymierzeńcem.

Skwar, pożary i susza. Trzy ofiary śmiertelne fali upałów w Europie - 04-08-2018 Większość Europy zmaga się z falą upałów oraz pożarami. Płoną między innymi Hiszpania i Portugalia. Na Półwyspie Iberyjskim temperatura zbliża się do rekordu całego Starego Kontynentu. Odnotowano już 45 stopni, czyli zaledwie trzy kreski mniej, niż wynosi najwyższy w historii pomiar. czytaj dalej

- Niestety, jest cholernie gorąco i sucho i tak pewnie pozostanie - mówił w poniedziałek meteorolog z amerykańskiej Narodowej Służby Pogodowej (NWS) Brian Hurley.

Przynajmniej do soboty dla północnej Kalifornii przewiduje się wiatr wiejący w porywach do 56 km/h i temperaturę przekraczającą 32 stopnie Celsjusza. NWS utrzymuje dla tego regionu najwyższy, czerwony alert.

W niedzielę prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump ogłosił w związku z pożarami stan klęski żywiołowej. Zarządził udostępnienie środków federalnych w ramach pomocy w naprawianiu zniszczeń.

"Pożary w Kalifornii się rozprzestrzeniają i stają się coraz groźniejsze przez nieodpowiednie przepisy dotyczące środowiska, które nie pozwalają na prawidłowe wykorzystanie ogromnej ilości łatwo dostępnej wody" - ocenił Trump na Twitterze.



California wildfires are being magnified & made so much worse by the bad environmental laws which aren’t allowing massive amounts of readily available water to be properly utilized. It is being diverted into the Pacific Ocean. Must also tree clear to stop fire from spreading! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 6, 2018



Rzecznik Kalifornijskiego Departamentu Leśnictwa i Ochrony Przeciwpożarowej Scott McLean odmówił agencji Reutera skomentowania słów Trumpa. Zapewnił tylko, że strażakom nie brakuje wody, by walczyć z płomieniami.

Niewyobrażalnie gwałtowny żywioł. Pożary lasów jak wybuch bomby atomowej - 25-07-2018 Emisja popiołów i gazów spowodowana pożarami w samym tylko 2017 roku przewyższa tę, wynikającą z działalności wulkanów przez dziesięć ostatnich lat. W październiku w Portugalii, w ciągu zaledwie jednej godziny spłonęło 14 tysięcy hektarów lasu. Pożary stają się coraz gwałtowniejsze. Dlaczego? Możliwe, że udało się znaleźć odpowiedź na to pytanie. czytaj dalej

Holy Fire - wynik podpalenia?

Jednym z pożarów na terenach położonych bardziej na południe jest Holy Fire, rozprzestrzeniający się na terenie Cleveland National Forest w hrabstwie Orange w pobliżu Los Angeles. Ogniem objętych jest już prawie 4 tysiące hektarów, został dotychczas opanowany zaledwie w pięciu procentach.

Pożar ten jest prawdopodobnie wynikiem podpalenia. Zarzut popełnienia tego czynu postawiono w czwartek 51-letniemu Forrestowi Clarkowi. Został on aresztowany - przekazało w komunikacie biuro prokuratora okręgowego hrabstwa Orange. Za zwolnienie z aresztu wyznaczono kaucję w wysokości miliona dolarów.

Clarkowi grozi dożywocie.