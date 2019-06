Żubrzątko urodziło się w Kiermusach. Jego płeć pozostaje tajemnicą - 08-06-2019 Ma się dobrze, apetyt mu dopisuje i już nawet trochę chodzi. Ale czy nowo narodzony żubr to chłopak czy dziewczyna - nie wiadomo. czytaj dalej

Kierowca pojazdu zauważył węża, znajdującego się pod maską samochodu.

Okazało się, że nie był to jedyny osobnik - w sumie w samochodzie schowały się cztery węże.

Wezwany na miejsce specjalista wskazał, że trwa okres godowy węży, podczas którego zwierzęta te zwykle przebywają w grupie - dlatego zebrały się w jednym miejscu, pod maską auta.

Nie są jadowite

Wąż Eskulapa to największy osobnik żyjący w Polsce i Europie Środkowej. To gatunek niejadowitego węża należącego do rodziny połozowatych (Colubridae).

Zwierzęta te mogą osiągać blisko dwa metry długości, ale nie są jadowite i nie stanowią zagrożenia dla ludzi. Samce są zwykle dłuższe od samic co jest czymś rzadko spotykanym u węży. Wąż Eskulapa jest obecny w starożytnej mitologii greckiej i rzymskiej.

Laska Eskulapa, z oplecionym wokół niej wężem, stanowi symbol sztuki medycznej, często widywany na szyldach aptek, przychodni czy szpitali.