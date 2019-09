Jeleń w pułapce. Uratowali go rowerzyści - 23-09-2019 Jeleń wpadł do ruin starego domu, a grupa kolarzy nie pozostała obojętna na jego cierpienie. Niecodzienna akcja ratunkowa odbyła się w Hiszpanii. czytaj dalej

Amputacja ogona

Cztery sześciotygodniowe wiewiórki znaleziono w zeszłym tygodniu na torach kolejowych w gminie Berlin w stanie Connecticut. - Ich ogony były splątane po dwa, a supły tworzyły jeden wielki warkocz - poinformowali pracownicy szpitala Kensington Bird and Animal Hospital. Prawdopodobnie zwierzęta padły ofiarą ludzkiej przemocy.

- Miały kilka złamanych kości w ogonach, które pewnie się zrosną, ale straciły dużo krwi, co może oznaczać amputację. Jednej z wiewiórek już amputowano ogon - powiedział w rozmowie z CNN Anthony Dibella, technik weterynaryjny ze szpitala.

- Nie jest niczym niezwykłym, że małe wiewiórki sklejają sobie ogony. Zdarza się to w naturalnym środowisku, jeśli ich matka nie czyści ich wystarczająco dokładnie lub jeśli coś klejącego, na przykład sok, pobrudzi ich ogon. Rezultatem jest lepki, bolesny supeł, jakbyś przykleił superglue do palców - tłumaczył technik. Dodał, że różnica z tymi wiewiórkami polegała na tym, że kiedy personel weterynaryjny rozplątał ogony, były one czyste - a warkocze symetryczne. - Nie było żadnego czynnika lepiącego, dlatego uważamy, że zostało to zrobione celowo - podkreślił Dibella.

Zdjęcie rentgenowskie wiewiórek (Kensington Bird and Animal Hospital)

Czy wrócą na wolność?

- Pomimo poważnych obrażeń wiewiórki jedzą samodzielnie. Jak każde dzikie zwierzę są żywiołowe, ale boją się ludzi - mówił technik weterynaryjny. Dodał, że szybko wrócą na łono natury i na szczęście potrafią dobrze funkcjonować bez ogona.

- Ogon wiewiórki to swego rodzaju koc ochronny, który utrzymuje ciepło w okresie zimy, a latem chłód. Pomaga utrzymać równowagę, kiedy zwierzę wspina się po drzewie. Jeśli stracą ogon w młodym wieku w środowisku naturalnym, obrażenia mogą okazać się śmiertelne. Minie kilka tygodni, zanim wiewiórka z amputowanym ogonem wyzdrowieje - powiedział Anthony Dibella.

Szpital zgłosił sprawę do lokalnego Departamentu Energii i Ochrony Środowiska (Department of Energy and Environmental Protections) w Connecticut. Urząd ma wszcząć śledztwo.