"Czuliśmy, jakby samochód miał się przewrócić"

Wylała rzeka Ebro. Woda tak wysoka, że zatopiła znaki drogowe - 14-04-2018 W wyniku ulewnych opadów deszczu, a wcześniej śniegu, wzrósł poziom wody w dopływach Ebro. Rzeka, najdłuższa w Hiszpanii, wystąpiła z brzegów. czytaj dalej

W piątek czasu lokalnego odnotowano kilkanaście doniesień o tornadach w Arkansas, Luizjanie i Teksasie. Co najmniej jedno pojawiło się w Jackson w stanie Mississippi i przyniosło wiatr wiejący z prędkością nawet 145 kilometrów na godzinę.

Lokalne media podają, że na północnym zachodzie stanu Arkansas cztery osoby zostały ranne, a 160 budynków uległo zniszczeniu.

Poważne zniszczenia

Burmistrz Mountainburg, Neal Moon, powiedział, że część budynków i mobilnych domów "całkowicie zniknęła", a wiele innych zostało zniszczonych. Tornado uderzyło też w szkołę, w której na szczęście nie było dzieci. Kilka osób utknęło w zdewastowanych domach.

W piątek Centrum Przewidywania Burz w Norman w stanie Oklahoma wydało ostrzeżenie o szczególnie groźnej sytuacji burzowej, która trwała do godziny 6 czasu polskiego. Alert dotyczył północno-wschodniej części Teksasu, północno-zachodniej Luizjany i fragmentów Arkansas.

Mieszkańców ostrzegano przed tornadami, intensywnymi opadami gradu i niszczycielskim wiatrem.

"Miałam atak paniki"

Tornado, które najprawdopodobniej przeszło nad miejscowością Mountainburg, uwiecznił Joshua Coleman. Kiedy zerwał się silny wiatr, jechał akurat autostradą Interstate 49.

Studentka z Uniwersytetu Arkansas również nakręciła film z momentu, kiedy bardzo silnie wiało.

- Miałam atak paniki, ale mój chłopak, który ze mną jechał, uspokajał mnie - mówiła w rozmowie z CNN. - Czuliśmy się tak, jakby samochód miał się przewrócić - dodała.

@5NEWSGarrett I think we just drove through rotation in Mountainburg. Saw the wall cloud, saw the rotation. This video does not do it justice cause it formed really quickly. pic.twitter.com/nqYFCyqWQB — Joshua Brown (@coach_jsbrown) 13 kwietnia 2018

thought it was a good time to leave Fayetteville but a TORNADO DECIDED TO SWOOP ON IN (excuse my screaming lol) pic.twitter.com/XX0cnLF24R — anna (@annalatzz) 13 kwietnia 2018