Wielka Brytania potwierdziła czwarty przypadek koronawirusa na terenie swojego kraju.

Jak powiedział Chris Whitty, dyrektor do spraw medycznych w Anglii, pacjent zaraził się prawdopodobnie od innego Brytyjczyka we Francji, u którego potwierdzono zakażenie w tamtym tygodniu. Tamta osoba po powrocie z Singapuru do Wielkiej Brytanii miała następnie przebywać w ciągu ostatnich dni we Francji i przekazywać koronawirusa innym.

W sobotę francuska minister zdrowia Agnes Buzyn poinformowała o pięciu przypadkach zakażenia w alpejskim kurorcie na wschodzie kraju. To pięciosobowa rodzina, w tym troje dzieci. Stan wszystkich osób określany jest jako dobry.

Drugi przypadek w Hiszpanii

Jak donoszą media, w Hiszpanii potwierdzono drugi przypadek koronawirusa. Pacjent, u którego stwierdzono obecność wirusa z Wuhanu, to jedna z czterech osób, którą badano w ostatnim czasie na Majorce. Niewykluczone, że zaraził się od osoby, u której koronawirusa wykryto we Francji.

Prawie 90 zgonów w dobę

W ciągu ostatniej doby w Chinach zmarło 89 osób, w tym 81 w prowincji Hubei, gdzie położone jest miasto Wuhan - ognisko epidemii. Jeden zgon w ostatnim czasie odnotowano zarówno w Hongkongu, jak i na Filipinach. Dlatego też łączny bilans ofiar śmiertelnych wynosi 813 osób.

Koronawirus doprowadził do śmierci 39 osób więcej niż epidemia wirusa SARS na całym świecie. Wtedy, w latach 2002 i 2003 zmarły 774 osoby, z czego znaczna większość w Chinach.

SARS, czyli zespół ostrej ciężkiej niewydolności oddechowej był powodowany przez innego koronawirusa.

W ciągu ostatnich 24 godzin odnotowano 2147 nowych przypadków zakażenia w prowincji Hubei, natomiast w całych Chinach - 2665. Oznacza to, że liczba osób z infekcją w Chinach wynosi 37 198 tysięcy.

24 godziny wcześniej informowano o 2481 nowych przypadkach zakażenia. Eksperci zauważają w tym tendencję spadkową liczby nowych zachorowań.

- Nie wiemy, co dzieje się z przypadkami niezgłoszonymi - zauważył profesor epidemiologii w School of Public Health Uniwersytetu w Michigan, Joseph Eisenberg. Jego zdaniem, ten problem dotyczy szczególnie obszarów wiejskich.

Kolejne przypadki w innych krajach

Koronawirus rozprzestrzenił się na ponad 25 krajów na świecie. Poza Chinami zakażonych jest co najmniej 300 osób. W sobotę Singapur i Malezja zgłosiły nowe przypadki zakażenia. W tych krajach liczba pacjentów wynosi kolejno 40 i 16.

Potwierdzone przypadki koronawirusa na świecie (tvnmeteo.pl)

200 osób z Wuhanu wylądowało w Wielkiej Brytanii

W Wielkiej Brytanii w niedzielę rano wylądowało 200 osób ewakuowanych z Wuhanu. Na pokładzie samolotu było 105 Brytyjczyków oraz członków ich rodzin, 95 obywateli innych państw europejskich oraz 13 osób personelu medycznego. Ewakuowani będą przechodzić 14-dniową kwarantannę w Milton Keynes w Anglii.

Nie zabrano dwóch obywateli brytyjskich, u których przeprowadzone przed wylotem badania wykazały podwyższoną temperaturę, co może świadczyć o zakażeniu koronawirusem. Brytyjska ambasador w Chinach Barbara Woodward poinformowała, że jak tylko będzie to możliwe władze spróbują sprowadzić ich na pokładzie innego lotu.

To druga i ostatnia ewakuacja samolotem, wyczarterowanym przez brytyjski rząd.



We wtorek brytyjskie ministerstwo spraw zagranicznych zaleciło wszystkim swoim obywatelom opuszczenie Chin na tyle, ile to możliwe. Tłumaczono, że w związku z wprowadzanymi ograniczeniami w przemieszczaniu się, w kolejnych tygodniach może to być coraz trudniejsze.

Więcej przypadków zakażenia na wycieczkowcu

Na japońskim statku wycieczkowym Diamond Princess, który cumuje na redzie portu w Jokohamie, potwierdzono sześć nowych przypadków zakażenia koronawirusem. Statek objęty został kwarantanną i po przetestowaniu do soboty 300 osób koronawirusa stwierdzono u 64 z nich. Obecna liczba zakażonych wynosi 70.

Na pokładzie wycieczkowca znajduje się ponad 2600 pasażerów i 1045 członków załogi. Wśród nich jest trzech Polaków. To dwoje turystów i jedna osoba z załogi. Jak poinformowało w piątek polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych, u Polaków nie stwierdzono zakażenia koronawirusem. - Nie zgłaszają oni obecnie żadnych potrzeb naszym służbom konsularnym, wszyscy są pod opieką japońskich służb - podało biuro rzecznika resortu.



U 80-letniego obywatela Chin jako pierwszego na statku wykryty koronawirusa. 25 stycznia został wysadzony na ląd w Hongkongu i przekazany służbom medycznym.

Japoński wycieczkowiec Diamond Princess (PAP/EPA/JIJI PRESS)

Nowy koronawirus

Nowy typ koronawirusa wykryto w chińskim mieście Wuhan w grudniu 2019 roku. Objawy choroby to: gorączka, trudności w oddychaniu, a także nacieki w płucach. Tajemniczy wirus powoduje zapalenie płuc, które jest nieco lżejsze od zespołu ciężkiej ostrej niewydolności oddechowej SARS wywołanego przez innego koronawirusa.

Źródło koronawirusa nie jest znane, ale pochodzi on prawdopodobnie od nielegalnie sprzedawanych dzikich zwierząt na targu ryb i owoców morza w Wuhanie.

Zdaniem chińskich naukowców koronawirusa mogły przenosić łuskowce.

Profilaktyka przy zakażeniu koronawirusem z Chin (Adam Ziemienowicz/PAP)