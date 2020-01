Dekada z rekordami ciepła. Brytyjscy meteorolodzy podsumowali ostatnie lata

Koszmar Australii. Zobacz przejmujące zdjęcia - 03-01-2020 Krwistoczerwone niebo, tytaniczna praca strażaków, zgliszcza domów i przerażone zwierzęta - tak wyglądają zdjęcia z trawionej przez pożary Australii. Żywioł zbiera śmiertelne żniwo, zniszczył też setki domów i miliony hektarów terenu. Zobacz przejmujące zdjęcia zrobione z ziemi i z powietrza. czytaj dalej

- Godne uwagi jest to, jak wiele z tych ekstremalnych rekordów padło w ostatniej dekadzie i jak wiele z nich to rekordy ciepła, a nie zimna, czyli konsekwencja zmieniającego się klimatu - powiedział dr Mark McCarthy, szef narodowego centrum informacji o klimacie (National Climate Information Centre).

Rok 2019 w Wielkiej Brytanii był cieplejszy, bardziej wilgotny i słoneczny niż zwykle, co czyni go 11 najcieplejszym w historii pomiarów. Średnia roczna temperatura powietrza wyniosła 9,42 stopnia Celsjusza. Na pierwszym miejscu nadal znajduje się rok 2011 ze średnią na poziomie 9,91 st. C. Wszystkie z najcieplejszych lat pierwszej jedenastki miały miejsce po 2002 roku.

Również grudzień ubiegłego roku okazał się gorętszy niż zwykle. Średnia temperatura powietrza była o 1,3 st. C wyższa od średniej, wynoszącej 5,1 st. C.

Rekordy ciepła

W ostatniej dekadzie padło w Wielkiej Brytanii aż osiem rekordów. MetOffice wyliczył je wszystkie.

25 lipca 2019 roku padł historyczny rekord ciepła. W ogrodzie botanicznym w Cambridge termometr pokazał 38,7 st. C. Poprzedni ustanowiono w sierpniu 2003 roku, kiedy w Faversham w hrabstwie Kent było 38,5 st. C.

Jeśli chodzi o grudniowy rekord ciepła, czeka on jeszcze na oficjalne potwierdzenie. 28 grudnia 2019 roku w szkockim mieście Achfary odnotowano 18,7 st. C.

26 lutego 2019 roku odnotowano najwyższą temperaturę powietrza dla lutego. W Królewskim Ogrodzie Botanicznym w Kew termometry pokazały 21,2 st. C.

1 października 2011 roku w Gravesend w hrabstwie Kent był najcieplejszym 1 dniem października w historii pomiarów. Temperatura wzrosła tam do 29,9 st. C. Poprzedni ustanowiono w 1 października 1985 r. i wynosił 29,4 st. C.

1 listopada 2015 roku w Trawsgoed w hrabstwie Ceredigion padł rekord ciepła dla tego miesiąca. Odnotowano tam 22,4 st. C.

Rekordy ciepła w dekadzie 2010-2019 w Wielkiej Brytanii (tvnmeteo.pl za Met Office)

25 stycznia 2016 roku odnotowano najwyższą styczniową minimalną temperaturę. W Magilligan w hrabstwie Londonderry zarejestrowano 13,1 st. C.

23 lutego 2019 roku w Achnagart w hrabstwie Highland zarejestrowano najwyższą minimalną temperaturę dla lutego (13,9 st. C).

19 kwietnia 2018 roku w regionie administracyjnym Wielki Londyn odnotowano najwyższą kwietniową minimalną temperaturę. W Kenley Airfield termometry pokazały 15,9 st. C.

Rekordy ciepła w dekadzie 2010-2019 w Wielkiej Brytanii (tvnmeteo.pl za Met Office)

Ekstremalne mrozy

Zmiany pogody i klimatu oznaczają, że nawet przy wzroście średniej temperatury globalnej mogą występować ekstremalnie mrozy. Przykładem jest fala mrozu, która w 2018 roku nawiedziła Wyspy Brytyjskie. Nazwano ją "Bestią ze wschodu". Miejscami temperatura spadła do -12 stopni Celsjusza. W Wielkiej Brytanii zmarły cztery osoby, a w wielu miejscach zabrakło prądu i pojawiły się utrudnienia w komunikacji.

