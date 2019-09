Chcesz zostać łowcą pytonów? Władze Florydy szukają chętnych - 18-09-2019 Czy zastanawialiście się kiedyś nad karierą łowcy pytonów? Władze Florydy chcą zatrudnić 25 osób, aby rozprawić się z plagą birmańskich pytonów w tym stanie. Na ofertę pracy od ubiegłego tygodnia odpowiedziało ponad tysiąc chętnych. czytaj dalej

Akcja ratunkowa

Para delfinów z dwoma młodymi delfiniątkami utknęła w kanale w mieście Saint Petersburg na Florydzie. Według lokalnych służb, morskie ssaki pozostawały w pułapce dwa dni, nie wyglądały jednak na wycieńczone.

Jak poinformowała lokalna telewizja, natychmiastowa próba uwolnienia delfinów nie została podjęta, gdyż służby chciały, żeby zwierzęta same wydostały się z kanału.

Dopiero, gdy to się nie udało, do akcji wkroczyli pracownicy Komisji do spraw Dzikiej Przyrody stanu Floryda (Florida Fish and Wildlife Conservation Commission, FWC), którzy przyjechali na miejsce, by przyjrzeć się kanałowi i opracować optymalny plan uwolnienia zwierząt. Później, wspomagani przez pracowników akwarium morskiego Clearwater, weszli do wody i uformowali się w łańcuch. Następnie za pomocą głośnych dźwięków i plusków wody udało im się skierować delfiny w stronę Riviera Bay.