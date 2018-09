Deszcz nie przestaje padać, Florence nadal groźna. "Najgorsze jest jeszcze przed nami"

Chciała zrobić relację z ataku Florence, show skradły jej jelenie - 16-09-2018 Burza tropikalna Florence zagraża nie tylko ludziom, lecz także zwierzętom. czytaj dalej

Wędrówka Florence przez amerykański ląd nadal przynosi śmiertelne żniwo. Jak podają służby, do tej pory odnotowano 14 ofiar. 10 osób zmarło w Karolinie Północnej, a w Karolinie Południowej zginęły cztery osoby.

- Najgorsze jest jeszcze przed nami - powiedział w niedzielę na konferencji prasowej Mitch Colvin, burmistrz Karoliny Północnej. Jak dodał, osoby które odmawiają ewakuacji, powinny powiadomić o tym lokalne władze.

Rekord opadów

Najwięcej deszczu do tej pory spadło w Swansboro w Karolinie Północnej - 860 litrów wody na metr kwadratowy. To rekordowa wartość opadów w tyn stanie podczas jednego huraganu. Jak powiedział Bryce Link z prywatnej firmy meteorologicznej DTN Marine Weather, poprzedni rekord (610 l/mkw.) należy do huraganu Floyd, który w 1999 roku zabił 56 osób.

Deszcz, jaki niesie ze sobą depresja tropikalna Florence w Karolinie Północnej i Południowej nie przestaje padać. Florence porusza się na zachód w głąb lądu z prędkością około 13 kilometrów na godzinę.

Wideo W regionie Fayetteville przybywa wody (ENEX)

- To wciąż katastrofalna, zagrażająca życiu burza - powiedział Zack Taylor, meteorolog z amerykańskiej Narodowej Służby Pogodowej (National Weather Center). Florence towarzyszy wiatr wiejący z prędkością 56 kilometrów na godzinę.

W niedzielę o godzinie 5 czasu lokalnego Florence znajdowała się nad Karoliną Południową, w odległości 32 kilometrów na południowy wschód od stolicy stanu - Columbii.

Wideo Skutki ulewnego deszczu i porywistego wiatru

Szabrownicy

W mieście Wilmington w Karolinie Północnej policja aresztowała pięć osób, które włamały się do jednego z lokalnych sklepów. Aresztowana została też jedna osoba po obrabowaniu stacji paliw. Policja ogłosiła nocną godzinę policyjną.

Wzbierają rzeki

Mieszkańcy Lumberton z zaniepokojeniem obserwują rzekę Lumber. Poziom wody przekroczył stan powodziowy o ponad trzy metry. Ochotnicy i pracownicy miasta zabezpieczyli ją workami z piaskiem. Zdaniem władz, poziom ten nadal może rosnąć, nawet do siedmiu metrów.

760 tysięcy bez prądu

Jak powiedział w niedzielę Roy Cooper, gubernator Karoliny Północnej na konferencji prasowej, ponad 900 osób uratowano z zalanych terenów, a 15 tysięcy pozostawało w schronach. Zalania grożą wciąż mieszkańcom innych regionów.

Jak podaje agencja Reutera, w Karolinie Północnej i Południowej prądu nie ma około 756 tysięcy odbiorców.

Trasa depresji tropikalnej Florence (NOAA)

Ofiary śmiertelne

Żywioł zebrał śmiertelne żniwo. Łącznie życie straciło 14 osób. Jak poinformowały amerykańskie media, w sobotę zmarła 61-latka, na którą spadło drzewo, kiedy prowadziła samochód. Kobieta zmarła w hrabstwie Union w Karolinie Południowej. To pierwsza ofiara śmiertelna Florence w tym stanie. Kolejne dwie ofiary - mężczyzna i kobieta - zginęły w wyniku zatrucia tlenkiem węgla.

W Karolinie Północnej zginęło 10 osób, w tym matka z dzieckiem. W hrabstwie Pender kobieta zmarła w wyniku zawału serca. Służby ratunkowe nie mogły dotrzeć do niej z powodu zablokowanych dróg. Nie żyje też mężczyzna z hrabstwa Lenoir. Zmarł, gdy podłączał agregat. W tym samym hrabstwie zginęła jeszcze jedna osoba. Jak podejrzewają służby, mężczyzna został porwany przez wiatr, gdy chciał sprawdzić, co dzieje się z jego psami myśliwskimi.

Wideo Wiatr połamał wiele drzew

Ulewny deszcz

Jak informuje Narodowe Centrum do spraw Huraganów (NHC), burza może przynieść opady rzędu 760-1020 litrów na metr kwadratowy. - Te ulewy wywołają katastrofalne powodzie i długotrwałe wylania rzek - ostrzega NHC. W Atlantic Beach odnotowano opady rzędu 760 litrów na metr kwadratowy - poinformowała amerykańska Służba Geologiczna (USGS). W Newport w pobliżu Morehead City spadło od czwartku niewiele mniej, bo aż 635 litrów na metr kwadratowy.

Gubernator Karoliny Północnej Roy Cooper powiedział do mieszkańców stanu, którzy myślą, że ominęły ich intensywne opady, że rzeki mogą podnosić się jeszcze wiele dni po ustaniu deszczu.

- Pamiętajcie, większość śmiertelnych wypadków podczas burzy spowodowanych jest zatonięciem w przepełnionych rzekach, ludzie często giną w samochodach. Nie przejeżdżajcie przez stojącą lub płynącą wodę - przestrzegał Cooper podczas konferencji. - Proszę, bądźcie bezpieczni i mądrzy, używajcie zdrowego rozsądku - prosił. - Ta burza jest bezwzględna i potworna - mówił. Prawdopodobnie nie ma ani jednego hrabstwa ani osoby, które w jakiś sposób nie ucierpiały z powodu tej ogromnej i gwałtownej burzy - dodał.

Wideo Mieszkańcy USA walczą z żywiołem

Zalane miasto

Woda zalała między innymi miasto New Bern w Północnej Karolinie. Leży ono u zbiegu rzek Neuse i Trent. Władze tego XVIII-wiecznego miasta poinformowały, że przed powodzią uratowano około 100 osób. W sobotę na pomoc czekało jeszcze kilkadziesiąt osób. Zniszczonych zostało ponad cztery tysiące budynków.

Jay Manning, jeden z mieszkańców, opowiadał, że obserwował z żoną, jak woda wypełnia ulice. Inny relacjonował, że on i jego brat zostali obudzeni w nocy przez odgłos łodzi obijającej się o werandę.

Zniszczenia są poważne. Florence dosłownie wcisnęła łódkę zacumowaną przy brzegu pomiędzy drzewa w hrabstwie Pamlico. W Swansboro wiatr wyrwał drzewa z korzeniami.

W Wilmington, mieście zamieszkanym przez około 120 tysięcy osób, ulice zasłane są połamanymi gałęziami i gruzem z budynków. W większości miasta nie ma prądu, a linie energetyczne leżą na drogach.

Wideo Ogromne zniszczenia w Wilmington

Donald Trump odwiedzi poszkodowanych

Obszary dotknięte przez Florence ma w przyszłym tygodniu odwiedzić prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump.

- Prezydent powinien odwiedzić tereny dotknięte przez huragan na początku lub w połowie przyszłego tygodnia - poinformowała rzeczniczka Białego Domu Sarah Sanders.

Wyjaśniła, że Trump pojedzie tam dopiero wtedy, "gdy będzie pewne, że jego wizyta nie zakłóci pracy ratowników".

Wideo Ujęcia Florence z kosmosu

W piątek wtargnął na ląd

Huragan Florence dotarł do wybrzeży Karoliny Północnej i Karoliny Południowej. Stało się to niedaleko Wrightsville Beach w piątek o godzinie 7.15 lokalnego czasu (w Polsce o godzinie 13.15). Według informacji amerykańskiego Centrum Prognoz Meteorologicznych (Weather Prediction Center) na trasie huraganu mieszka około 10 milionów mieszkańców. W ostatnich kilku dniach ewakuowano 1,5 miliona z nich.

W stanach Georgia, Karolina Północna, Karolina Południowa, Wirginia, Maryland oraz w Waszyngtonie ogłoszono stan wyjątkowy. "Jesteśmy całkowicie przygotowani na huragan Florence, który staje się coraz większy i silniejszy. Uważajcie!" - napisał w czwartek na Twitterze prezydent Donald Trump.



Heard of deer swimming in flood water in Jacksonville,NC! This is real, we have video if it too on @weatherchannel !!!!! pic.twitter.com/0BsKW3w6Jn — Stephanie Abrams (@StephanieAbrams) 15 września 2018

Wideo Wiele nieprzejezdnych dróg w Karolinie Południowej

