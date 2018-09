Florence jest obecnie określana mianem huraganu kategorii czwartej w pięciostopniowej skali Saffira-Simpsona. Wiatr wieje w niej ze średnią prędkością około 220 kilometrów na godzinę.

Huragan w środowy poranek znajdował się w odległości około 620 kilometrów na południowy zachód od Bermudów i 1005 kilometrów na południowy wschód od Północnej Karoliny.

Prognozowana ścieżka przejścia huraganu Florence (NHC)

Co sprawia, że huragan Florence jest aż tak niebezpieczny? Oto cztery powody, dla których ewakuacja na tak dużą skalę ma uzasadnienie.

1. Wielka siła przyszła szybko

"Jest olbrzymi i okrutny". Florence zagraża Stanom Zjednoczonym - 12-09-2018 Huragan Florence zmierza w kierunku południowo-wschodniego wybrzeża Stanów Zjednoczonych. To największy tegoroczny huragan, jaki powstał na Atlantyku. Niesie ze sobą wiele zagrożeń: wysokie fale, ulewny deszcz i powodzie. czytaj dalej

Florence "awansowała" z huraganu kategorii drugiej na huraganową "czwórkę" w ciągu zaledwie kilku godzin. Co jeszcze bardziej przerażające, zanim dotrze do wybrzeża może wskoczyć na poziom piąty w skali Saffira-Simpsona.

Co to oznacza? W środę rano wiatr wiał w niej ze średnią prędkością około 220 kilometrów na godzinę. Jeżeli jednak Florence stanie się "piątką", średnia prędkość wiatru będzie mogła wynieść powyżej 250 kilometrów na godzinę. A jest to średnia prędkość. Już teraz w porywach wiatr rozpędza się do zawrotnej prędkości około 300 km/h.

2. Śmiertelnie niebezpieczna ściana wody

To jednak nie wiatr jest w tej sytuacji najgroźniejszy.

- Fala wywołana huraganem ma największą szansę na zabicie dużej liczby osób - powiedział Brock Long z Federalnej Agencji Zarządzania Kryzysowego (FEMA). - Ma też największy potencjał do spowodowania najpoważniejszych zniszczeń - dodał.

Niektórzy meteorolodzy szacują, że fala może mieć wysokość nawet sześciu metrów. - Żeby nabrać perspektywy, trzeba wiedzieć, że każda fala wyższa niż 3,5 metra określana jest jako "zagrażająca życiu" - poinformował Ken Graham z Narodowego Centrum ds. Huraganów (NHC).



.@NHC_Atlantic has shifted the forecast track from yesterday to today. The potential surge from this track is also different. The darkest color is >10' and possibly some places >20' near landfall. Additional track adjustment will change this graphic https://t.co/hZDlaKB16L pic.twitter.com/FOQdyeP7ww — chad myers (@chadmyerscnn) 11 września 2018





3. Możliwe powodzie w głębi lądu

Poza zagrożeniem zalaniami na samym wybrzeżu woda stanowić może problem także dla mieszkańców dalej położonych terenów. Jest to spowodowane faktem, że po dotarciu nad ląd Florence - zgodnie z prognozami - znacznie zwolni. A im dłużej huragan przebywa w jednym miejscu, tym więcej deszczu spada w tym rejonie.

W przypadku tej konkretnej burzy bardzo ważne jest, aby przewidzieć miejsce spowolnienia huraganu. Zdaniem meteorologów w miejscach przestoju może spaść nawet 500-890 litrów deszczu na metr kwadratowy.

- Śródlądowe powodzie będą poważnym zagrożeniem i także ludzie znajdujący się w dużej odległości od miejsca dotarcia huraganu do lądu powinni być mocno zaniepokojeni - twierdzi meteorolog Brandon Miller.

Prognozowane opady podczas huraganu Florence (NHC)

4. Ludzie nie są przyzwyczajeni

Jeżeli aktualne prognozy się sprawdzą, Florence uderzy w tak bardzo wysunięte na północ obszary, że żaden huragan czwartej kategorii nigdy do nich jeszcze nie dotarł. Huragan ma na swojej trasie obie Karoliny, których mieszkańcy nie są przyzwyczajeni do takich zjawisk.

W ciągu ostatnich 29 lat, czyli od czasu uderzenia huraganu Hugo, populacja na tych terenach znacznie się zwiększyła. - Jest o 25 procent więcej ludzi mieszkających na terenie między Charleston w Południowej Karolinie a Morehead City w Północnej Karolinie niż w czasie, kiedy w ląd uderzał huragan Hugo - mówił meteorolog Chad Myers.

- Wielu z nich nigdy nie widziało tak silnej burzy - podkreślił. Dodał też, że nie wiedzą, co woda i wiatr mogą zrobić z ich domami, a dodatkowo nie wiedzą, jak się przygotować na taki kataklizm.