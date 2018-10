Dlaczego huragan Michael to "potwór"?

Huragan Michael może wywołać fale wyższe niż cztery metry oraz łamać jak zapałki drzewostan. Drzewa mogą padać na linie energetyczne, a co za tym idzie - odcinać dostęp do prądu. Za siłę Michaela odpowiada w znacznej mierze wysoka temperatura wody, nad którą się przemieszcza.

Po raz pierwszy w historii huragan czwartej kategorii zbliża się do regionu Florida Panhandle. Stanowi śmiertelne niebezpieczeństwo dla mieszkających tam ludzi. Ewakuowano setki tysięcy osób. Michael wejdzie na ląd w nocy ze środy na czwartek czasu polskiego.

- Niestety, to jest najgorszy z rodzajów huraganów - powiedział Brock Long, szef Federalnej Agencji Zarządzania Kryzysowego. Wskazał, że Michael rozwija się bardzo szybko, co czyni go szczególnie niebezpiecznym.

Gubernator Florydy Rick Scott nazwał Michaela "potworem".

Śledź sytuację w Stanach Zjednoczonych.

Co czyni huragan tak niebezpiecznym?

Michael bardzo szybko przybrał na sile i stał się huraganem czwartej kategorii w pięciostopniowej, rosnącej skali Saffira-Simpsona. Towarzyszący mu wiatr osiągnął prędkość 240 kilometrów na godzinę. Co gorsza, żywioł może stać się jeszcze silniejszy.

- Michael jest taki silny, ponieważ temperatura wody, nad którą się przesuwa, jest bardzo wysoka, ma 29 stopni Celsjusza - tłumaczyła synoptyk TVN Meteo Arleta Unton-Pyziołek. Dodała, że to właśnie jesienią w tych regionach woda jest najcieplejsza, jednak 29 stopni to "wyjątkowo ciepło".

- Zobaczycie zerwane dachy, walące się domy - ostrzegał Ken Graham, dyrektor Narodowego Centrum ds. Huraganów (NHC).

Obraz satelitarny huraganu Michael w środę przed godziną 15 (PAP/EPA/NOAA)

Sosny śmiercionośnym zagrożeniem

Florida Panhandle porastają sosny, a przy wietrze wiejącym z prędkością ponad 200 km/h mogą stać się wręcz latającym, śmiercionośnym zagrożeniem.

- Taki wiatr może spowodować katastrofalne uszkodzenia struktury lasu - powiedział Graham. Dodał, że walące się drzewa mogą pozrywać i uszkodzić linie energetyczne, a w konsekwencji pozbawić prądu gospodarstwa domowe. - Żywioł może doprowadzić do zniszczeń tysięcy sosnowych drzew, nie tylko powodując zniszczenia na wybrzeżu, ale również w głębi lądu - powiedział meteorolog CNN Chad Myers.

Wideo Huragan Michael to zagrażający ludziom żywioł

Olbrzymie fale

Również na morzu będzie wyjątkowo niebezpiecznie. Prognozuje się, że fale mogą osiągać wysokość ponad czterech metrów.

Michael po uderzeniu we Florydę będzie przemieszczał się na północny wschód. Szybko przesunie się nad Georgię, gdzie będzie klasyfikowany jako huragan pierwszej kategorii. W czwartek i piątek przejdzie nad Karoliną Północną i Południową.

- Karolinę Południowa i Północną nawiedzi deszcz o sumie 100-150 litrów na metr kwadratowy - powiedział Brock Long. Do rzek trafi ogromna ilość wody. Jej poziom nie wrócił do normy po huraganie Florence.

W piątek rano, już jako burza tropikalna, Michael opuści ląd na wysokości granicy Karoliny Północnej i Wirginii.