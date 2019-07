Gwałtowne burze w Grecji. Nie żyją turyści - 11-07-2019 Jak poinformowała grecka policja, co najmniej sześcioro turystów straciło życie w burzach z gradobiciem, jakie w nocy ze środy na czwartek przeszły nad północną Grecją. Siódmą, niezidentyfikowaną dotąd ofiarę śmiertelną, wyłowiono z morza. Ponad 100 osób odniosło obrażenia. Największe straty odnotowano na Półwyspie Chalcydyckim. czytaj dalej

Ulewne deszcze nękały mieszkańców Nowego Orleanu w środę. Zamknięty został urząd miasta, niektóre ulice zostały zalane. Miejscami przez dwie godziny spadło do 200 litrów wody na metr kwadratowy.

W rejonie jeziora Pontchartain niedaleko Nowego Orleanu zaobserwowano trąbę wodną. Narodowa Służba Pogodowa (NWS) wydała dla tego regionu ostrzeżenia przed tornadem.

"Boję się nadchodzącej burzy"

- Woda w naszej piwnicy sięgała ponad 600 centymetrów - powiedziała Angela Catalano w rozmowie z CNN. - Boję się nadchodzącej burzy i tego, że rzeka Missisipi jest bliska wylaniu - dodała.

Według meteorologów z NWS środowe obfite opady opady były preludium do cyklonu tropikalnego Barry, która sunie przez Zatokę Meksykańską i zmierza w kierunku lądu. Barry będzie drugim cyklonem na obszarze Atlantyku w tym roku. Pierwszym była Andrea, która w maju przemierzała przez wody oceanu.

W nocy z piątku na sobotę Barry może stać się huraganem. Jeżeli tak się stanie, będzie pierwszym w tym sezonie, który dotrze do lądu.

Zdjęcie satelitarne cyklonu Barry wykonane w podczerwieni - godzina 17 (NOAA)

Prognozowana trasa przejścia cyklonu Barry (NHC)

Niesie powodzie błyskawiczne

W czwartek po południu maksymalna prędkość porywów wiatru wynosiła 65 kilometrów na godzinę. Cyklon zmierza do lądu z prędkością 7 km/h i może przynieść opady deszczu od 250 do nawet 500 l/mkw., co stwarza ryzyko utworzenia się powodzi błyskawicznych na niżej położonych terenach wybrzeża.

- W tej chwili naszym największym zmartwieniem jest ulewny deszcz, który może powodować zagrażające życiu powodzie - powiedział Dan Kottlowski, ekspert do spraw huraganów z portalu AccuWeather.

Jak poinformowała meteorolog CNN Haley Brink, kiedy cyklon będzie coraz bliżej lądu, ciepłe powietrze nad otwartymi wodami podsyci jego siłę.





Ogłoszono stan wyjątkowy

Możliwe podniesienie stanu wody skłoniło NWS do wydania ostrzeżenia przed powodziami dla regionów położonych w okolicach rzeki Missisipi obowiązujących do niedzieli, również w Nowym Orleanie. Poziom wody w rzece może sięgnąć 5,79 metra. Miasto przygotowane jest na utrzymanie poziomu sięgającego 6,09 metra.

Gubernator stanu Luizjana John Bel Edwards ogłosił w środę stan wyjątkowy.

- Burza najprawdopodobniej spowoduje podtopienia, a także huraganowe porywy wiatru. Nikt nie powinien jej lekceważyć - przestrzegał Edwards na konferencji prasowej w czwartek. Jak zapewnił, na terenach stanu znajdują się też żołnierze Gwardii Narodowej, którzy są postawieni w stanie gotowości.

Amerykańskie rafinerie - w związku z nadchodzącym niebezpieczeństwem - o jedną trzecią ograniczyły wydobycie ropy w Zatoce Meksykańskiej. Ewakuowano pracowników 15 platform.

W środę władze stanu zaleciły mieszkańcom, by gromadzili zapasy wody i jedzenia. Zarządzono też ewakuację w miejscach najbardziej zagrożonych zalaniem.

Mapa satelitarna cyklonu Barry (czwartek przed godziną 17) (NOAA)

Zobacz, gdzie kierować będzie się Barry: