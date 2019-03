Rwące potoki na ulicach. Toksyczne odpady zagrożeniem dla mieszkańców - 08-03-2019 Intensywne opady deszczu spowodowały sporo utrudnień na drogach hrabstwa Sonoma w Kalifornii. Na ulicach zalegają toksyczne odpady, które zmyte przez powodzie, mogą stwarzać zagrożenie dla mieszkańców. czytaj dalej

W miejscowości Uptown, w stanie Tennessee, porywisty wiatr zerwał linie energetyczne i część gospodarstw domowych pozbawiona była prądu. Na przedmieściach zapanowała ciemność.

Centrum Prognozowania Burz (Storm Prediction Center) ostrzega przed niebezpieczeństwem ze strony pogody - gradobiciem, silnymi i izolowanymi tornadami i porywistym wiatrem w regionie Środkowego Południa.

Porywisty wiatr

W stanie Arkansas silny wiatr niszczył domy, przewracał słupy energetyczne i drzewa. Dwie osoby zostały lekko ranne. Miejsce, gdzie wiało najsilniej, wygląda jak po przejściu tornada. Mieszkańcy mówią, że wszystko działo się bardzo szybko.

- Padał lekki deszcz. Nagle mój telefon stracił zasięg i wtedy się zaczęło. Nie dostaliśmy wcześniej żadnych ostrzeżeń. Dom zaczął się chwiać, zdążyliśmy uciec do schronu - opowiadał jeden z mieszkańców.



- Słyszeliśmy, że wiatr narasta, myśleliśmy, że to tornado. Schowaliśmy się do domu. Wiatr zniszczył wszystko wokół, przewrócił szopę - relacjonowała inna mieszkanka.