"Domy można wymienić. Życia się nie da". Huragan Dorian ma najwyższą kategorię

Przygotowania do uderzenia huraganu

Jak poinformowało Amerykańskie Narodowe Centrum ds. Huraganów (NHC), Dorian znajduje się nad Atlantykiem około 55 kilometrów na wschód od wyspy Wielkie Abaco w północnej części Bahamów i 360 kilometrów na wschód od West Palm Beach na Florydzie. Żywioł przesuwa się w kierunku zachodnim z prędkością 13 km/h.

Meteorologowie ostrzegają, że huragan będzie przesuwał się nad Bahamami przez dwa dni i w tym czasie na wyspy spadną ulewne deszcze, w wybrzeża uderzać będą ogromne fale, a silne porywy wiatru mogą skutkować katastrofalnymi zniszczeniami.

Premier Bahamów Hubert Minnis apelował do mieszkańców dwóch najbardziej zagrożonych wysp tego kraju, Wielkiego Abaco i Wielkiej Bahamy, aby ewakuowali się na największą wyspę Andros, gdzie będą mieli większą szansę na schronienie przed żywiołem.

- Chcę, żebyście pamiętali: domy można wymienić. Życia nie da się wymienić - mówił i podkreślił, że obecnie w niebezpieczeństwie jest życie 73 tysięcy ludzi i zagrożonych jest 21 tysięcy domów. Zdaniem premiera najbardziej niszczycielskie mogą być fale, których wysokość może sięgać ponad 6 metrów.

Po przejściu przez Bahamy Dorian prawdopodobnie uderzy we Florydę, aczkolwiek NHC twierdzi, że jego trajektoria w ostatniej chwili może się zmienić i amerykański półwysep może uniknąć głównego uderzenia. Mieszkańcy tego stanu nie mogą być jednak do końca spokojni, gdyż w najlepszym przypadku nad Florydą przejdzie burza tropikalna.

Ciemne chmury zwiastują huragan

- Ciemne chmury, które widać za naszymi plecami, to są już chyba pierwsze symptomy zbliżającego się do Cocoa Beach huraganu Dorian - relacjonował reporter TVN24 Wojciech Bojanowski. - Tu cały czas trwają przygotowania. Są próby zabijania deskami i płytami okien, widać, że większość sklepów jest zabezpieczona i planowana jest też ewakuacja - dodał reporter. - Jak na razie wszyscy przygotowują się tu na najgorsze, bo to nie tylko wiatr, ale też powódź. Floryda jest bardzo płaskim stanem, także podniesienie stanu wody nawet o pół metra może spowodować zalanie ulic i duże zniszczenia. Wiele osób kieruje się w kierunku Orlando, ale są też tacy, którzy mówią, że bez względu na wszystko zostaną tutaj, bo niejeden huragan już przetrwali opisywał Bojanowski.

Prognozowana prędkość wiatru huraganu Dorian (NHC)

Prognozowana trasa przejścia huraganu Dorian (NHC)

Stan wyjątkowy

Na Florydzie, podobnie jak na Bahamach, obowiązuje od kilku dni stan wyjątkowy. Republikański gubernator tego stanu Ron DeSantis ostrzegł w piątek mieszkańców: "Przygotujcie się, bądźcie gotowi stawić czoło wydarzeniu, które może potrwać kilka dni". Dodał: "Jeśli znajdziecie się w strefie ewakuowanej i dostaniecie nakaz opuszczenia domu, proszę, zróbcie to. Postawcie przede wszystkim na wasze bezpieczeństwo, lepiej się ewakuować, niż pozostać i narazić życie".

O możliwej ewakuacji mówił także prezydent USA Donald Trump, który poinformował, że takie polecenie dla niektórych mieszkańców tego stanu może być wydane w niedzielę. Niektórzy już przemieścili się na tereny zapewniające w ich odczuciu większe bezpieczeństwo, ale większość osób zajmuje postawę wyczekującą, zaopatrując się w artykuły niezbędne do przetrwania.

Floryda na południowo-wschodnim krańcu USA co roku znajduje się na pierwszej linii uderzenia huraganów. Półwysep ma charakter nizinny i jego linia brzegowa jest szczególnie zagrożona, płaska jest też wewnętrzna część Florydy. Dlatego głównym zagrożeniem dla jej mieszkańców są powodzie.