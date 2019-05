Domy zapadały się jeden po drugim. W Boliwii osunęła się ziemia

Potężna trąba powietrzna w Rumunii. "Jakby biała chmura zstąpiła z nieba" - 01-05-2019 Kilka osób zostało rannych po tym, jak przez południowo-wschodni okręg Calarasi w Rumunii przeszła potężna trąba powietrzna. Żywioł cudem ominął okoliczne wioski. czytaj dalej

Jak podały lokalne media, 17 budynków mieszkalnych zawaliło się w osuwisku, które powstało we wtorek na obrzeżach miasta La Paz w Boliwii.

- Wszystkie domy się zawalają, nie wiem co się z nami stanie - powiedziała Estela Ramos, która mieszkała w okolicy, gdzie zeszło osuwisko.

Nikt nie zginął

Nikt nie zginął ani nie został ranny, ponieważ służby ratunkowe zdołały ewakuować całą okolicę zanim doszło do tragedii. Władze podały, że około 400 osób musiało opuścić swoje domy i udać się na poszukiwanie schronienia.

- Nie pozwolono mi wejść do mojego domu, żeby cokolwiek zabrać. Nie wiem co zrobimy, w okolicy jest wiele osób. Nie wiem co zrobimy, błagamy o pomoc - mówiła jedna z ewakuowanych, Marina Munoz.

Powodzie niszczyły mosty, drogi. Możliwe są kolejne zalania i osuwiska - 07-04-2019 Iran od kilkunastu dni zmaga się z katastrofalnymi powodziami. Władze ogłaszają kolejne ewakuacje, bo zalania i lawiny błotne zagrażają następnym regionom kraju. czytaj dalej

Pełne stromych zboczy

Osunięcie było spowodowane intensywnymi opadami deszczu, które wystąpiły w ostatnich dniach. Jak powiedziały władze, również niestabilne położenie regionu wpłynęło na siłę katastrofy.

Usytuowane na wysokości 3600 metrów nad poziomem morza miasto La Paz jest najwyżej położoną stolicą na świecie. Jest znane jako "górskie miasto", a wiele jego terenów wznosi się na stromych zboczach.

Osuwiska nie są tam rzadkością, szczególnie w uboższych dzielnicach, które często budowane są na nieodpowiednim gruncie.