Donald Trump o pożarach: wszystko z powodu niewłaściwego zarządzania lasami

Na wschód od Los Angeles szaleje pożar nazwany Woolsey Fire, który pokonał autostradę międzystanową 101 i dotarł do obszarów nadmorskich, w tym do popularnych miejscowości Malibu i Calabasas. Znajdują się tam wille i rezydencje m. in. Lady Gagi, Cher i Kim Kardashian.

Głos w sprawie pożarów zabrał prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump. Na swoim Tweeterze dodał post, w którym za wybuchy obwinia niewłaściwą gospodarkę leśną. - Nie istnieje żaden inny powód powstawania tych masowych, śmiertelnych i kosztownych pożarów niż uboga gospodarka leśna. Każdego roku przyznawane są miliardy dolarów, z powodu utraty wielu istnień ludzkich, a to wszystko z powodu niewłaściwego zarządzania lasami. Zaradźcie temu teraz, albo więcej nie wypłacimy rządowych pieniędzy! - napisał prezydent.

Na Twitterze Kim Kardashian napisała: "Słyszałam, że płomienie wdarły się do naszej posiadłości w Hidden Hills, ale teraz są już opanowane i zatrzymały się. Wygląda na to, że się nie pogarsza. Po prostu modlę się, że wiatr był na naszą korzyść. Bóg jest dobry. Po prostu modlę się, aby wszyscy byli bezpieczni".

Natomiast Lady Gaga napisała: "Myślę o tych wszystkich, którzy dziś cierpią z powodu tego ohydnego ognia i żałuję, ze stracili swoje domy i bliskich. Siedzę tutaj z wieloma z was i zastanawiam się, czy w moim domu wybuchnie pożar. Wszystko, co możemy zrobić, to modlić się razem o siebie nawzajem. Niech Bóg Was błogosławi".

Tysiące mieszkańców Malibu uciekały na południe nadmorską autostradą Pacific Coast Highway (PCS) lub szukało schronienia na plażach. Woolsey Fire zagrażał 75 tys. domów i dlatego ewakuowano 250 tys. osób.

Porzucali samochody

Dramatyczne sceny rozegrały się w okolicach miejscowości Paradise w hrabstwie Butte w Kalifornii. Pożar wybuchł tam w czwartek po południu czasu lokalnego. W górskiej miejscowości znaleziono zwłoki pięciu osób, które życie straciły w swoich spalonych samochodach. Trzy kolejne ofiary znaleziono przed ich domami i jedną wewnątrz domu. 35 osób uznaje się za zaginione. Ogień ogarnął miejscowość tak szybko, że ludzie musieli uciekać tak, jak stali. Miasto Paradise ma ograniczoną liczbę dróg ucieczki, a wypadki, do których doszło podczas ewakuacji, sprawiły, że mieszkańcy wpadli w pułapkę. Porzucali swoje samochody i pieszo uciekali przed płomieniami. Na jedno z aut spadło potężne drzewo i rozbiło przednią szybę.

- To było bardzo chaotyczne - skomentował ewakuację policjant Ryan Lambert z California Highway Patrol.

- Miasto jest zupełnie zdewastowane, wszystko jest zniszczone - powiedział Scott Maclean, rzecznik Departamentu Leśnictwa i Ochrony Przeciwpożarowej w Kalifornii. - Ogień poruszał się tak szybko i rósł tak szybko. Wiele osób zostało przez niego złapanych - relacjonował.

Na samochód podczas pożaru spadło drzewo (PAP/EPA/PETER DASILVA)

Pożar dotarł do szpitala

Jak powiedział Doug Teeter, burmistrz hrabstwa Butte, pożar zajął również szpital Feather River. Aby do niego dotrzeć i ewakuować pacjentów, służby ratownicze musiały użyć spychacza do udrożnienia ulic z zalegających na niej porzuconych aut.

Pracownicy szpitala powiedzieli lokalnym mediom, że placówka została doszczętnie zniszczona. Spłonął również jeden dom opieki.

Poważne pożary lasów w Kalifornii (PAP/EPA/PETER DASILVA)

















Ewakuacja w sąsiednich miastach

Jak poinformowali strażacy, pożar, który dotknął okolice miasta Thousand Oaks w hrabstwie Ventura, zniszczył ponad cztery tysiące hektarów terenu. Mieszkańcy ponad 75 tysięcy domów zostali zmuszeni do ewakuacji.

Pożar rozprzestrzenił się błyskawicznie dzięki silnym porywom wiatru. Narodowa Służba Pogodowa w Los Angeles poinformowała, że na terenach górskich wiało z prędkością 113 km/h, a w dolinach i obszarach przybrzeżnych hrabstwa porywy rozpędzały się do 80 km/h.

Większość miast Kalifornii Północnej jest objęta tak zwaną "Czerwoną Flagą", która oznacza, że ekstremalne zagrożenie pożarowe może pojawić się również w ciągu kolejnej doby.

Strażacy powiadomili o ewakuacji obszarów na wschód od Chico, w którym mieszka około 93 tysiące osób. Na Twitterze Straży Pożarnej w Chico czytamy, że wszelkie służby są aktywnie zaangażowane w gaszenie pożarów, aby ocalić życie mieszkańców i ich dobytek.

Ewakuowano również mieszkańców miast Pulga i Concow. Tysiące gospodarstw domowych na północ od miasta Sacramento zostało bez energii elektrycznej.

