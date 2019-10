"Perfekcyjny moment". Wybrano najlepsze zdjęcie dzikiej przyrody z 2019 roku - 17-10-2019 Zwycięzców konkursu "Wildlife Photographer of the Year", czyli konkursu na najlepsze zdjęcie przedstawiające dziką przyrodę, ogłoszono podczas uroczystości w Muzeum Historii Naturalnej w Londynie. Pierwsze miejsce zajęła fotografia ukazująca spotkanie lisa ze świstakiem. czytaj dalej

Jakiś czas temu na wybrzeżu stolicy Peru, Limy, znaleziono młode uchatki patagońskie. Nie były zdolne do samodzielnego zdobywania pokarmu. Porzuconymi uchatkami zaopiekowała się lokalna organizacja ratująca morskie zwierzęta. Po tym, jak zwierzęta doszły do siebie, w środę wypuszczono je na wolność.

- Wypuszczamy sześć uchatek, pięć samców i jedną samicę, w wieku siedmiu miesięcy. Każda z nich waży po około 20 kilogramów. Dotarły do nas niedożywione, odwodnione, straciły matki. Na szczęście po półtoramiesięcznej rehabilitacji, nauce samodzielnego życia, mogą wrócić na wolność - powiedział podczas uwalniania zwierząt Carlos Yaipen, przewodniczący Organization for Research and Conservation of Aquatic Animals.

Biologia gatunku

Uchatka patagońska (Otaria flavescens) należy do rodziny uchatkowatych. Występuje u południowych wybrzeży Ameryki Południowej. Żyje w stadach złożonych z samca, samic oraz młodych. Pożywieniem uchatki patagońskiej są ryby i głowonogi, w poszukiwaniu których nurkuje na głębokość do kilkudziesięciu metrów.

W ciągu ostatnich 30 lat liczebność uchatek patagońskich w Peru zmniejszyła się czterokrotnie - ze 150 tysięcy do 35 tysięcy.