Wystartował z przylądka Canaveral na Florydzie w poniedziałek wieczorem czasu polskiego. Po zbliżeniu się do stacji orbitalnej Dragon, który nie ma własnych silników manewrowych, został przechwycony zdalnie sterowanym wysięgnikiem i przymocowany do węzła cumowniczego. Statek ma pozostać na orbicie przez około miesiąc.

W przypadku obecnego lotu zrezygnowano z odzyskania pierwszego stopnia rakiety nośnej Falcon-9, użytego już wcześniej przy starcie statku Dragon, w sierpniu ubiegłego roku. Jest to druga misja Dragona, w której zarówno sama kapsuła transportowa, jak i pierwszy stopień Falcona zostały wykorzystane powtórnie.

Welcome @SpaceX 14 – packed with science and hopefully a few goodies for us too! pic.twitter.com/v7rj0SYnnu

— Ricky Arnold (@astro_ricky) 4 kwietnia 2018