Satelitarne zdjęcia "przed" i "po" pokazują zniszczenia spowodowane przez trzęsienie ziemi i późniejsze fale tsunami na indonezyjskiej wyspie Sulawesi (Celebes).

Zespół francuskich ratowników rozpoczął przeszukiwanie rumowiska na przedmieściach miasta Palu. Szukają w błocie ciał ofiar trzęsienia ziemi i tsunami.

Wstrząsy, do których doszło tydzień temu w piątek, miały magnitudę 7,5 i wywołały fale tsunami sięgające sześciu metrów.

Bilans rośnie

Liczba ofiar śmiertelnych w sobotę wzrosła z 1571 do 1649. Jednak najprawdopodobniej jeszcze się zwiększy. Większość zmarłych została odnaleziona w Palu. Nikt na razie jednak nie wie, ile osób zostało wciągniętych pod ziemię w Petobo. Grunt rozpuścił się tak gwałtownie, że zapadły się setki domów.

Upłynnienie gruntu

Ziemia wessała wioskę. "Widziałem, jak moi sąsiedzi zostali pogrzebani żywcem" - 04-10-2018 Bardzo rzadkie zjawisko - upłynnienie gruntu - sprawiło, że po jednej z indonezyjskich wiosek zostały tylko zwały błota i gruzu. czytaj dalej



- Kiedy uderzyło trzęsienie ziemi, warstwy gleby poniżej powierzchni uzyskały błotnistą i luźną konsystencję - tłumaczył Sutopo Purwo Nugroho, rzecznik indonezyjskiej Agencji ds. Łagodzenia Skutków Katastrof. Domy, drzewa i ludzie mogą w takiej masie ziemi po prostu "utonąć". W taki sposób z powierzchni zniknęło między innymi ponad 700 domów w Petobo czy kościół w Sigi, gdzie zginęło 34 dzieci uczestniczących w obozie biblijnym.

Arnaud Allibert i czterech innych członków grupy Pompiers Humanitaires Francais byli pierwszymi ratownikami na gruzowisku, które pozostało po wiosce Petobo. Ich zadaniem jest odnalezienie i wydobycie na powierzchnię ciał. Dzięki temu na ten teren będą mogły wjechać ciężkie maszyny.

Potrzebna jest pomoc

W wielu miejscach nadal nie ma prądu ani łączności. Ludzie, którzy przeżyli, mieszkają w namiotach i schronach. - Najbardziej potrzebujemy namiotów i lekarstw - mówił Rahman Lakuaci, przedstawiciel wioski Lende Tovea z okręgu Sirenja. Dodał, że chorować zaczynają dzieci i osoby starsze. Kończy się również paliwo.

Apel Polskiej Akcji Humanitarnej

Tydzień po trzęsieniu ziemi na indonezyjskiej wyspie Sulawesi (Celebes) potwierdzonych ofiar śmiertelnych jest 1571. Jak podkreślają władze, liczba ta z pewnością wzrośnie. Do niektórych zniszczonych przez kataklizm okolic nawet jeszcze nie dotarli ratownicy.

- Mam nadzieję, że nie zabraknie polskiej pomocy dla Indonezji. Polska Akcja Humanitarna zbiera pieniądze różnymi sposobami. To, co w tej chwili najbardziej jest potrzebne, to nawet nie tyle żywność, nie tyle schronienie, bo to jeszcze można przetrwać. Największym zagrożeniem jest brak czystej wody - mówiła na antenie TVN24 Janina Ochojska prezes zarządu PAH.

Dodała, że na zdewastowanych terenach ludzie umierają z powodu chorób i zakażeń. - Piją brudną wodę i właściwie już teraz mówi się o zagrożeniu epidemiologicznym, o zatruciu źródeł wody. Zostały zniszczone toalety, ujęcia wodne zostały skażone. Dostarczenie pitnej wody jest w tej chwili najważniejsze dla organizacji międzynarodowych. Na to potrzeba środków - tłumaczyła.

- W tej chwili trudno mówić o planowaniu. Wiadomo, że trzeba uchronić życie jak największej liczby ludzi. 600 tysięcy dzieci jest w stanie zagrożenia życia, a to jeszcze nie są liczby całkowite, ponieważ wiadomo, że pod błotem znajdą się jeszcze ludzie, którzy już pewnie nie będą żyli. Ale trzeba ich znaleźć, bo zagrożenie epidemią jest coraz większe - podkreśliła Ochojska.

