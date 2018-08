Trzęsienie ziemi u wybrzeży Indonezji. Miało magnitudę 6.5 - 17-08-2018 Na Morzu Flores, u wybrzeży indonezyjskich Małych Wysp Sundajskich, wystąpiło trzęsienie ziemi. czytaj dalej

Około godziny 6 rano czasu polskiego na Lombok wystąpiło trzęsienie o magnitudzie 6.3. Epicentrum znajdowało się na południowym zachodzie leżącego na północy wyspy miasta Belanting, na głębokości 7,9 kilometrów - poinformowały amerykańskie służby geologiczne USGS.

Rzecznik agencji ds. łagodzenia katastrof Sutopo Purwo Nugroho poinformował na Twitterze, że zginęła jedna osoba.

Mieszkańcy Belanting, z którymi rozmawiali dziennikarze z francuskiej agencji prasowej AFP, potwierdzili, że wstrząs był wyraźnie odczuwalny.

Kolejne wstrząsy po 11 godzinach

Ziemia zatrzęsła się na Lombok ponownie tuż przed godziną 17 czasu polskiego. Trzęsienie miało magnitudę 6.9, a jego epicentrum znalazło się na głębokości 20 km i około 5 km na południe od miasta Belanting na północy Lomboku. Odczuwano je również na popularnej wśród turystów wyspie Bali.

- Zalecamy ludziom, żeby nie wpadali w panikę i żeby trzymali się z dala od budynków oraz wysokich drzew. Nalegamy, aby nie wierzyli w oszustwa i fałszywe informacje - mówił agencji informacyjnej Reutera Teddy Aditya, pracownik indonezyjskich służb poszukiwawczych i ratowniczych z Mataram, największego miasta na Lombok

Dwa tygodnie od tragedii

Do niedzielnych wstrząsów doszło dwa tygodnie po ostatnim trzęsieniu na tej wyspie. Zginęło wówczas ponad 430 osób. Oprócz ofiar śmiertelnych rannych zostało ponad 13 tys. osób.

Straty materialne szacuje się na 342 miliony dolarów. Domy musiało opuścić około 350 tysięcy ludzi, zniszczonych zostało 68 tysięcy budynków.

Władze twierdzą, że pomoc powoli dociera do regionów, które ucierpiały najbardziej. Zaznaczają, ze dzieje się to tak późno, ponieważ te obszary są bardzo odlegle i przez to trudno osiągalne.

Pacyficzny pierścień ognia

Indonezja, będąca największym archipelagiem na świecie, położona jest w tak zwanym pacyficznym pierścieniu ognia charakteryzującym się dużą aktywnością sejsmiczną. Lombok to wyspa położona na wschód od Bali, najbardziej znanego turystycznego kraju w Azji Południowo-Wschodniej.

Trzęsienie ziemi na wyspie Lombok (USGS)