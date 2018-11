Dwie trąby powietrzne i trąba wodna. Niebezpieczne zjawiska we Włoszech

Wtorek przyniósł na południu Włoch gwałtowną pogodę. Dotyczy to zwłaszcza regionu na osi Kalabria - Apulia, gdzie pojawiły się burze z gradem, a nawet trąby powietrzne.

Trąba powietrza przeszła we wtorek 20 listopada nad Taurisano w Apulii, regionem w południowych Włoszech.

Lokalne media informują o połamanych drzewach oraz zniszczonych murach i budynkach w rejonach, po których wędrował wirujący lej.

Było groźnie

Nie było to jedyne groźne zjawisko, które nawiedziło tego dnia Włochy. Kolejną trąbę powietrzną odnotowano w Cutro w Kalabrii, a trąbę wodną w Salerno w Kampanii.

Gwałtowna pogoda na południu kraju to skutek napływu ciepłych mas powietrza znad Afryki. We wtorek temperatura wzrosła tam do ponad 20 stopni Celsjusza.