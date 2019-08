Dzieci z objawami "syndromu wilkołaka". Dostały lek z pomylonej partii

Atopowe zapalenie skóry. Choroba nie do wyleczenia, ale do kontrolowania - 25-08-2019 W populacji ogólnej objawów AZS doświadcza co piąta osoba. czytaj dalej

Jak dotąd w sprawie potwierdzono 17 przypadków hipertrichozy, czyli nadmiernego owłosienia, u dzieci i niemowląt. Dziesięć dotyczy Kantabrii, cztery - Andaluzji, trzy - Walencji - ujawniło w środę hiszpańskie ministerstwo zdrowia.

Jak wynika z raportu przygotowanego przez Aemps, hiszpańską agencję ds. leków i produktów leczniczych, objawy tzw. syndromu wilkołaka pojawiły się u dzieci po spożyciu niewłaściwego leku.

Dostawały one omeprazol, lek pod postacią syropu, który miał leczyć problemy żołądkowe. W rzeczywistości butelki zawierały minoksydyl, substancję używaną w leczeniu łysienia, stymulującą mieszki włosowe.

Jak do tego doszło?

Z raportu Aemps wynika, że buteleczki z niewłaściwą substancją były rozprowadzane w rejonie Malagi.

Jak informuje BBC, w środę hiszpańskie ministerstwo zdrowia poinformowało, że najprawdopodobniej do partii preparatu na łysienie zostały błędnie przyklejone etykiety leku na problemy żołądkowe i pod taką postacią preparat trafił do aptek. Do błędu doszło firmie dystrybuującej leki, która do czasu wyjaśnienia sprawy pozostaje zamknięta.

Dzieciom urosły włosy

U dzieci, które spożywały syrop z błędnej partii, po kilku tygodniach zaczęły rosnąć włosy, m.in. na ramionach, twarzy oraz na plecach.

"To było przerażające, nie wiedzieliśmy, co się z nim dzieje" - mówi w rozmowie z hiszpańską gazetą El Mundo mama niemowlaka, któremu w wieku sześciu miesięcy zaczęły rosnąć włosy na całym ciele.

Z informacji hiszpańskich służb sanitarnych, które twierdzą, że szkodliwy lek trafił do około 30 aptek w kraju, wynika, iż po zaprzestaniu spożywania syropu objawy hipertrichozy u dzieci powinny ustąpić.