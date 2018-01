Ogon syreny i inne dziwne kształty na izraelskim niebie - 21-01-2018 Na niebie nad pustynią Negew w południowym Izraelu pojawiło się stado szpaków. Ptaki te, poruszając się synchronicznie, tworzą interesujące kształty. czytaj dalej

Makabrycznego odkrycia dokonała grupa osób uprawiających trekking w Andach na wysokości 3000 metrów. W Los Molles - turystycznej okolicy leżącej w granicach

argentyńskiego miasta Malargüe w prowincji Mendoza - trekkerzy znaleźli 34 martwych kondorów, a także martwą pumę i szczątki owcy.

Najprawdopodobniej to hodowcy zwierząt zatruli mięso owcy zabitej wcześniej przez pumę. Miała to być pułapka, chroniąca stado przed kolejnym atakiem drapieżnika. Zjedzenie zatrutego mięsa zabiło pumę, gdy wróciła pożywić się resztkami zdobyczy, ale śmierć poniosły także dziesiątki kondorów.





Śmierć czyścicieli

Ekolodzy są oburzeni. - To bardzo poważne zdarzenie, zagraża populacji kondorów - mówiła Jennifer Ibarra z fundacji Cullunche w rozmowie z miejscowym Radiem Andina. Zwróciła uwagę, że 34 kondory to - dla przykładu - prawie tyle, ile takich ptaków jest w całej Wenezueli.

- To działanie celowe i nielegalne - oceniła Ibarra. W ubiegłym roku - mówiła - w Argentynie odnotowano śmierć 32 kondorów, z tego pięciu w prowincji Mendoza. - W mięsie trzech z tych pięciu ptaków stwierdzono agrotoksyny, co oznacza, że uległy zatruciu - opowiadała aktywistka.Tłumaczyła, że "to powszechna praktyka w departamencie Malargüe". Jednym ze sposobów stosowanych przez hodowców w walce z drapieżnikami, takimi jak puma czy lis, jest wykładanie na przynętę zatrutego mięsa kozy lub owcy. Pośrednio ofiarami takich działań są żywiące się padliną kondory. - To czyściciele środowiska. Przybywają, by wykonać swoje zadanie i jako pierwsze giną - podkreśliła.

Ekolożka oceniła, że potrzebne są działania władz na rzecz ograniczenia takiego procederu. - Dziś mówimy o kondorach, ale jutro może dojść do skażenia wody i do ofiar w ludziach. Przecież to Les Molles, są tu wody termalne, hotele, rzeka - wyliczała.





Kondory pod ochroną

Kondor wielki (kondor olbrzymi), którego skrzydła mają rozpiętość do trzech metrów, jest jednym z największych ptaków na świecie. Żywi się głównie padliną.

Ptaki te gnieżdżą się na półkach skalnych, wysoko w górach. Samica składa jedno jajo raz na dwa lata. Kondory dojrzałość płciową osiągają w wieku 8–9 lat. Żyją ponad 40 lat.

W Argentynie gatunek ten znajduje się pod ochroną.