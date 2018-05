Dziesiątki tysięcy piorunów nad Wielką Brytanią. Problemy lotniska Londyn-Stansted

Do wieczora możliwe burze. Są województwa, gdzie IMGW wydał ostrzeżenia - 27-05-2018 Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alerty pierwszego stopnia. czytaj dalej

Rozgoryczeni pasażerowie

Jak podaje agencja informacyjna Reutera, podczas burz nad wyspami brytyjskimi odnotowano ponad 64 tysiące wyładowań atmosferycznych. Po przejściu ulew nad Wielką Brytanią pojawiły się doniesienia o podtopieniach oraz przerwach w dostawie prądu.

- Wiele lotów na lotnisku Londyn-Stansted dzisiejszego poranka zostało odwołanych. Zostało to spowodowane uderzeniem pioruna w część systemu, który dostarcza paliwo do samolotów - powiedział rzecznik lotniska.

System został naprawiony w niedzielę rano, ale poinformowano pasażerów, aby sprawdzali stan opóźnień przed rozpoczęciem podróży. W mediach społecznościowych pasażerowie skarżyli się na to, że nie otrzymali wystarczających informacji dotyczących opóźnionych lotów.

Finally, looks like we could have lift off! 3 hours and 20 mins after boarding this flight. #ryanair #stansted pic.twitter.com/fghr12rktp — Jawzy VII S-StarTV (@djjawzy_sstartv) 27 maja 2018



7am flight is being fuelled.. 2hrs 30mins delayed so far at London Stansted Airport! @Ryanair @STN_Airport #ryanair #RyanairFlights #stansted #stanstedairport pic.twitter.com/u1fk1VwyvH — Anne (@anne_uk1) 27 maja 2018





Usterka została usunięta

Jak poinformowały władze lotniska w oświadczeniu, inżynierowie byli na miejscu zdarzenia i naprawili uszkodzony system. Przestrzegają jednak, że nadal mogą pojawiać się loty, które będą przekierowane, opóźnione lub odwołane.

Londyn-Stantsed to trzecie najbardziej uczęszczane lotnisko w Wielkiej Brytanii oraz kluczowy ośrodek dla linii lotniczych Ryanair, które zaoferowały pełen zwrot pieniędzy za odwołane loty.

Wideo Burza sparaliżowała lotnisko Londyn-Stansted (Reuters)