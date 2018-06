Dżuma w Stanach Zjednoczonych. Zachorowało dziecko

Przypadek dżumy w turystycznym raju. Dziesiątki osób pod obserwacją - 12-10-2017

Przedstawiciele ministerstwa zdrowia Seszeli oświadczyli, że epidemia dżumy płucnej dotarła do tego wyspiarskiego kraju. Wcześniej w ciągu kilku miesięcy doprowadziła do śmierci co najmniej 50 osób na Madagaskarze. Władze zachowują najwyższą czujność, mając na uwadze nie tak dawną epidemię wirusa Eboli. czytaj dalej