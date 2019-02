"Dzwonek alarmowy dla Europy". Superbakterie groźniejsze niż przypuszczano

Nie ma żadnych oznak, jakoby zmniejszało się tempo rozprzestrzeniania się w Europie superbakterii opornych na antybiotyki - oświadczył we wtorek unijny komisarz do spraw zdrowia i bezpieczeństwa żywności Vytenis Andriukaitis. Podkreślił, że utrudnia to leczenie zatruć pokarmowych i innych infekcji bakteryjnych.

Nadużywamy antybiotyków

Przedstawiając dane dotyczące oporności na antybiotyki, Vytenis Andriukaitis ocenił, że to "dzwonek alarmowy" dla całego regionu.

- Opublikowany dziś (we wtorek - przyp. red.) raport pokazuje, że wkraczamy w świat, w którym zwyczajne infekcje stają się coraz trudniejsze lub czasem nawet niemożliwe do wyleczenia - podkreślił komisarz Unii Europejskiej do spraw zdrowia i bezpieczeństwa żywności.

Oporność na leki jest spowodowana przede wszystkim niewłaściwym stosowaniem oraz nadużywaniem antybiotyków i innych środków medycznych do walki z drobnoustrojami. Źle prowadzone terapie sprawiają, że bakterie ewoluują i znajdują nowe sposoby na pokonanie leków.

Dane zgromadzone w 28 krajach UE

Agencje unijne - Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) oraz Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) - przygotowały raport na podstawie analizy danych, zebranych w 2017 roku we wszystkich 28 państwach UE.

Eksperci ustalili, że w przypadku bakterii z rodzaju Campylobacter, które mogą powodować u ludzi zakażenie przewodu pokarmowego - tak zwaną kampylobakteriozę - oporność na preparaty antybakteryjne z grupy fluorochinolonów jest w niektórych krajach już tak wysoka, że praktycznie uniemożliwia leczenie tymi środkami ciężkich przypadków.

Większość krajów członkowskich zgłosiła, że pałeczki salmonelli u ludzi także stają się coraz bardziej oporne na fluorochinolony, a oporność wielolekowa - sklasyfikowana jako oporność na co najmniej trzy leki przeciwdrobnoustrojowe - jest wysoka w przypadku salmonelli stwierdzanej i u ludzi, i u zwierząt.

Mike Catchpole, kierujący badaniami prowadzonymi przez ECDC, podkreślił, że szczególnie niepokojące są właśnie informacje o wielolekowej oporności bakterii. - Oznacza to, że wiele tysięcy pacjentów w całej Unii Europejskiej w przypadku ciężkich infekcji ma ograniczone możliwości skutecznej terapii - zauważył.

Ostrzega także WHO

Przed rosnącą opornością bakterii, pasożytów, wirusów i grzybów na antybiotyki, leki antywirusowe i antymalaryczne ostrzegała niedawno także Światowa Organizacja Zdrowia (WHO), zaliczając to do dziesięciu największych zagrożeń zdrowotnych dla ludzkości.

Jako przyczynę WHO wskazywała zbyt częste przepisywanie i stosowanie antybiotyków oraz pozostałych środków, a także nadużywanie ich w hodowli zwierząt przeznaczonych do produkcji żywności.

"Grozi to przeniesieniem nas z powrotem do czasów, kiedy nie byliśmy w stanie leczyć infekcji takich, jak zapalenie płuc, gruźlica, rzeżączka czy salmonelloza" - napisała organizacja w opracowaniu.