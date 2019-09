Bawarskie krowy uniewinnione. Mogą bezkarnie dzwonić dzwonkami - 11-04-2019 Sąd w Monachium orzekł, że krowy niemieckiej farmerki Reginy Killer, nie muszą mieć zdejmowanych na noc dzwonków. Tym samym zniósł nałożony wcześniej na Killer nakaz trzymania krów w odległości 20 metrów od posesji sąsiadów. Jest to finał sprawy mającej swój początek w 2015 roku. czytaj dalej

We wtorek po ulicach położonego na wysokości 1170 metrów nad poziomem morza miasta Cogolo w Trydencie przeszła parada krów ubranych w kwiaty i z założonymi na szyje dzwonkami.

Wydarzenie to zwane Desmalgadą jest lokalnym zwyczajem, który skupia uwagę mieszkańców oraz turystów. Odbywa się zawsze, gdy zaczyna się wrzesień i spada temperatura. Włoscy rolnicy zabierają wtedy swoje bydło z zielonych pastwisk w Alpach do obór, tak by mogły w nich przeczekać zimę. Wcześniej urządzają jednak powitalną paradę.

Kakofonia na całe miasto

- Zakładamy im dzwonki i "imprezowe" ubrania - powiedział farmer Stefano Benchimol.

- Te zwierzęta poszły w czerwcu, by jeść zieloną trawę i zioła, a teraz muszą wrócić do domu - tłumaczyła Viviana Marini, przedstawicielka turystyki gminy Peio. - To wielkie wydarzenie. Krowy wróciły do domu, a teraz ich właściciele mogą zaprezentować to, jak piękne i silne stały się ich zwierzęta podczas pobytu na alpejskich łąkach - dodała.

Paradę ciężko jest przegapić - dźwięk dzwonków niesie się po całym mieście. W pochodzie uczestniczą też kozy.