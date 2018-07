"Efekt pająka". Maleńki drapieżnik zmienia dietę i daje szansę Arktyce

Stopniało trzy i pół Polski. Alarmujący stan arktycznego lodu - 27-03-2018 Powierzchnia lodu morskiego w Arktyce w swym tegorocznym maksimum okazała się znowu niepokojąco mała - druga od końca w historii pomiarów. Prawdopodobnie padłby nowy rekord, gdyby nie marcowe ochłodzenie, które nastąpiło po wyjątkowo ciepłym dla tego regionu lutym. czytaj dalej

Trzepot skrzydeł motyla w Ohio może po kilku dniach spowodować w Teksasie burzę piaskową - taką anegdotą, ilustrującą tak zwany efekt motyla, tłumaczy się na gruncie teorii chaosu występowanie pewnych zjawisk meteorologicznych.

Najnowsze wyniki badań naukowych mogą sprawić, że niedługo będziemy mówili o "efekcie pająka" i jego wpływie na globalne zmiany klimatyczne.

Wilcze pająki i skoczogonki, czyli bohaterowie dramatu

Inaczej niż większość czających się w pajęczynach krewniaków, pająki z rodziny pogońcowatych (Lycosidae) - zwane wilczymi - wolą tropić swoją zdobycz. Czasem ścigają upatrzoną ofiarę i rzucają się na nią w stosownym momencie, innym razem czekają w zasadzce, aż pechowiec sam pojawi się w okolicy. W polowaniach małym drapieżnikom pomaga świetny wzrok.

Pająk z rodziny pogońcowatych. Fot. EduradTFZW/Pixabay (CC0)

Pogońcowate żyją we wszystkich strefach klimatycznych, także w Arktyce. Ich dieta w tych mroźnych regionach składa się w dużej mierze ze skoczogonków (Collembola) - prymitywnych bezskrzydłych stawonogów z grupy siostrzanej dla owadów.

Jeden z gatunków skoczogonków. Fot. AJ Cann/Flickr (CC BY-SA 2.0)

Badania, których wyniki opublikowano właśnie w czasopiśmie naukowym "Proceedings of the National Academy of Sciences" wykazały, że ocieplający się klimat Arktyki prawdopodobnie zmieni upodobania żywieniowe pająków. A to z kolei - mają nadzieję badacze - może uruchomić cykl zdarzeń, który postawi barierę zmianom klimatycznym w regionie.

Zasięg arktycznego lodu we wrześniu 1979 (górne zdjęcie) i we wrześniu 2017 (dolne). Ilustracja: NASA

Miniaturowe ekosystemy

Dr hab. Amanda Koltz, biolog z Uniwersytetu Waszyngtona z siedzibą w St. Louis w stanie Missouri, specjalizuje się w badaniach relacji drapieżnik-ofiara oraz ich wpływu na ekosystem. Wiedząc, że globalne ocieplenie wpływa na interakcje w świecie zwierząt, zdecydowała się podjąć studia nad przypadkiem arktycznych pająków pogońcowatych.

Radioaktywne wody Arktyki. Dwa razy więcej radu-228 niż w 2007 - 07-01-2018 W miarę, jak topnieją arktyczne lody, wzmaga się erozja linii brzegowej oraz skala wymywania do oceanicznych wód rozmaitych substancji i pierwiastków - ustalili naukowcy. Jest wśród nich promieniotwórczy izotop radu. czytaj dalej

Koltz i jej zespół zainstalowali w tundrze na północy Alaski kilka miniaturowych ekosystemów, o szerokości półtora metra każdy. Studia nad nimi prowadzili przez dwa sezony letnie. W takich izolowanych środowiskach mogli kontrolować temperaturę i z bliska obserwować zarówno liczebność badanych organizmów, jak i ich zachowanie. W niektórych miniekosystemach utrzymywali stałą temperaturę, w innych instalowali urządzenia podnoszące ją o kilka stopni, co miało symulować ocieplające się warunki w Arktyce.

Wnioski do jakich doszli, stanowiły do pewnego stopnia zaskoczenie.

A gdyby pająki nie chciały jeść skoczogonków?

Zacząć trzeba od wyjaśnienia, jak sytuacja wygląda obecnie. Dieta skoczogonków - głównego pożywienia pająków Lycosidae w Arktyce - składa się z grzybów rozkładających martwe rośliny. Wynikiem tego rozkładu jest emisja do atmosfery gazów cieplarnianych. Gdy pająki kontrolują populację skoczogonków, mniej grzybów jest zjadanych. Co za tym idzie, tempo i skala rozkładu martwej materii roślinnej są większe. W końcowym zaś efekcie - większa jest emisja gazów cieplarnianych.

Pokrywa lodowa Arktyki się kurczy - 08-11-2017 W tym roku pokrywa lodowa Arktyki najmniejszą powierzchnię osiągnęła 13 września. Duży wpływ na powierzchnię lodu mają sztormy. czytaj dalej

Naukowcy od dość dawna wiedzą, że zmiany klimatyczne mogą mieć szczególny wpływ na arktyczne pająki - przypomina "National Geographic". Już w 2009 roku ustalili, że wraz ze wzrostem średniej temperatury, te nieduże - mierzące mniej niż 1,5 centymetra - stworzenia prawdopodobnie zwiększą swe rozmiary i płodność. To z kolei doprowadziłoby do zwiększenia ich populacji.

Naukowcy doszli wówczas do - wydawałoby się, logicznego - wniosku, że większe i liczniejsze pogońcowate "rzuciłyby się" na skoczogonki ze zwiększoną łapczywością. W czasie eksperymentu prowadzonego przez dr Koltz okazało się, że jest wręcz przeciwnie.

Słabnący apetyt na skoczogonki

Zaobserwowano, że pająki żyjące w cieplejszych warunkach traciły zainteresowanie insektami. Polowały raczej na "pośrednie drapieżniki", głównie mniejsze pająki. To w konsekwencji uruchamiało następujący cykl zdarzeń: większa populacja skoczogonków - mniej grzybów - wolniejszy rozkład martwych roślin - znacząco mniej gazów cieplarnianych.

Klimat kaprysi. W Arktyce cieplej, na kontynentach chłodniej - 25-09-2017 Mroźne powietrze ucieka znad ocieplającej się Arktyki, a my marzniemy. Naukowcy badający to zjawisko doszli do nowych wniosków. czytaj dalej

Wilcze pająki i szare wilki

Naukowcy przyznają, że pozostaje w dużym stopniu zagadką, dlaczego w cieplejszym środowisku pająki rezygnują z odżywiania się skoczogonkami. Magazyn "Science" - w artykule zatytułowanym "Czy ten mały pajączek pomoże Arktyce zachować chłód?" - podkreśla, że "dopóki badacze nie dowiedzą się, dlaczego dieta 'wilczych pająków' się zmienia, trudno jest rozciągać wyniki eksperymentu prowadzonego w małej skali na cały region".Dr Koltz pozostaje jednak optymistką. Owszem, przyznała, że "pająki nie uchronią nas od zmian klimatycznych". - Jednak stwierdziliśmy, że kiedy jest cieplej i liczba pająków się zwiększa, procesy rozkładu spowalniają - oświadczyła. - To zaś pozwala wierzyć, że w pewnych okolicznościach można się spodziewać złagodzenia niektórych skutków ocieplenia. To dobrze - dodała.

Można by zapytać, dlaczego w ogóle nawyki żywieniowe małych pajączków mogą mieć jakikolwiek poważny skutek dla globalnego ekosystemu.

Koltz zobrazowała to porównaniem dwóch arktycznych drapieżników: "wilczych pająków" i szarych wilków. Okazuje się, że łączna biomasa tych pierwszych przewyższa łączną biomasę tych drugich w stosunku osiemdziesiąt do jednego. Lekko licząc.