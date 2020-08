"Ekstremalnie niebezpieczny" huragan Laura uderzył w ląd

Ofiara śmiertelna, ranni. Wiatr wyrywał drzewa i zrywał dachy z budynków - 27-08-2020 Jedna osoba zginęła, dwie zostały ranne. Wiatr wyrywał drzewa z korzeniami, łamał gałęzie i zrywał dachy z domów. To skutki burz, jakie przeszły w środę nad Polską. Straż pożarna w całym kraju interweniowała ponad 2700 razy - mówił na antenie TVN24 rzecznik komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej Krzysztof Batorski. czytaj dalej

Huragan Laura przybrał gwałtownie na sile w środę, stając się huraganem czwartej kategorii w pięciostopniowej rosnącej skali Saffira-Simpsona.

W czwartek o godzinie 6 rano czasu środkowoeuropejskiego huragan znajdował się w odległości 45 kilometrów od miasta Lake Charles w Luizjanie.

W ląd uderzył w pobliżu Cameron w Luizjanie. Około 150 osób nie ewakuowało się z tamtego obszaru. Władze poinformowały, że będą w stanie do nich dotrzeć i sprawdzić ewentualne zniszczenia dopiero w piątek lub w sobotę. Bezpośrednio w pobliżu miejsca, gdzie uderzył huragan, mieszka około czterech milionów ludzi. Jak podaje CNN, już teraz prądu nie ma ponad 100 tysięcy odbiorców w Luizjanie i Teksasie.

240 kilometrów na godzinę

Średnia prędkość wiatru w huraganie wynosi obecnie nawet 240 kilometrów na godzinę. Laura przesuwa się na północ z prędkością 24 km/h. Siłę wiatru może odczuć obszar położony nawet 300 kilometrów w głąb lądu.

Według prognoz najbardziej ucierpi obszar w okolicy granicy między Teksasem a Luizjaną. Pod wodą może znaleźć się większość prowincji Parafia Cameron. Houston - największe miasto regionu - według Narodowego Centrum Huraganów (NHC) - uniknie najgorszego scenariusza.

Huragan czwartej kategorii zagraża życiu ludzi, może powodować znaczne szkody materialne. Na jego trasie wydano ostrzeżenia przed tornadami. Miejscami fale sztormowe mogą osiągnąć wysokość nawet sześciu metrów. Według NHC opady deszczu w Teksasie, Luizjanie, ale też w stanie Missisipi przyniosą ilości wody od 127 do 254 litrów wody na metr kwadratowy, powodując powodzie. Możliwe są też w Arkansas.

Prognozowana ścieżka przechodzenia huraganu Laura (NHC)



1:40 am. Stronger. Meaner. #Hurricane #LAURA in Sulphur #Louisiana pic.twitter.com/1XKuljAbBz — Josh Morgerman (@iCyclone) August 27, 2020





"Ekstremalnie niebezpieczny"

NHC w swoim komunikacie określił Laurę jako "ekstremalnie niebezpieczny" huragan. To katastrofalny, zagrażający życiu huragan - twierdzi dyrektor NHC Ken Graham.

Lokalne władze nie ignorują apeli meteorologów i szykują się na najgorsze. Zalecenia lub obowiązek ewakuacji wydano dla blisko 1,5 mln osób. W stan gotowości postawiono Gwardię Narodową. By ułatwić ucieczkę przed żywiołem, na autostradach w hrabstwie Harris w Teksasie zniesiono opłaty drogowe. Z powodu pandemii COVID-19 specjalne schrony wyposażone zostały w środki ochrony osobistej, w tym maseczki oraz płyny do dezynfekcji. By uniknąć nadmiernych tłumów, część ewakuowanych skierowano do hoteli, a nie do schronów.

Laura uderzyła w wybrzeże USA na dwa dni przed przypadającą na sobotę 15. rocznicą spustoszenia przez huragan Katrina Nowego Orleanu. Wielu mieszkańców regionu pamięta niszczycielskie skutki tego żywiołu. Katrina spowodowała katastrofalną powódź w tym mieście, zginęło ponad tysiąc osób. Setki tysięcy mieszkańców wyprowadziły się, wielu do Nowego Orleanu nigdy nie wróciło.