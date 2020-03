Epidemia koronawirusa może uratować niektóre zagrożone gatunki zwierząt

Prawie 15 tysięcy zakażeń koronawirusem poza Chinami. Sprawdź statystyki - 05-03-2020 Koronawirus SARS-CoV-2 rozprzestrzenia się, kolejne przypadki zakażenia pojawiają się w nowych krajach. Ile osób jest chorych, a ile wyzdrowiało? W jakim tempie rozwija się epidemia? Sprawdź statystyki. Jeśli obawiasz się o swoje zdrowie, przypominamy, że całą dobę działa infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia, a jej numer to 800 190 590. czytaj dalej

Zdaniem chińskich naukowców łuskowce, ssaki występujące między innymi na terenie Azji, mogą być potencjalnym nosicielem pośrednim koronawirusa SARS-CoV-2, który rozprzestrzenił się na kilkadziesiąt krajów na świecie.

Na początku lutego opublikowany został raport badaczy z Południowochińskiego Uniwersytetu Rolniczego (SCAU). Według nich koronawirus mógł przenieść się na ludzi z nietoperzy, jednak jak wyjaśnił Xiao Lihua, jeden z naukowców przeprowadzających badanie, aby patogen mógł zakazić człowieka, potrzebny jest nosiciel pośredni, w tym wypadku łuskowiec. Część środowiska naukowego odniosła się krytycznie do raportu.

- Wyniki badania zostały opublikowane tylko w uniwersyteckim komunikacie prasowym. To nie są dowody naukowe - powiedział James Wood, szef wydziału weterynarii na Uniwersytecie Cambridge w Wielkiej Brytanii.

Są przysmakiem

Po wybuchu epidemii koronawirusa Chiny wprowadziły całkowity zakaz handlu i konsumpcji łuskowca. Zwierzęta te do tej pory zgodnie z prawem znajdowały się pod ochroną, ale teraz położono nacisk na ich ochronę. Rządy krajów Azji Południowo-Wschodniej zobowiązały się do zacieśnienia współpracy w celu ograniczenia nielegalnego handlu dziką fauną i florą. Zagadnienie to będzie jednym z głównych tematów konferencji na temat bioróżnorodności w stolicy Malezji Kuala Lumpur pod koniec tego miesiąca.

Łuskowce (Pholidota) to rząd afrykańskich i południowoazjatyckich ssaków łożyskowych z rodziny łuskowcowatych (Manidae). Ich ciało pokrywają dachówkowato ułożone łuski. Występuje również łuskowiec chiński, inaczej pangolin chiński lub pangolin pięciopalczasty (Manis pentadactyla).

Łuskowce zamieszkują tropikalne lasy Afryki Subsaharyjskiej i Azji Południowo-Wschodniej. Żywią się mrówkami i termitami. W Polsce w naturalnym środowisku nie żyją żadne gatunki łuskowców.

Łuskowiec chiński, inaczej pangolin lub łuskowiec pięciopalczasty (Shutterstock)

Podaje się za klienta, by walczyć z nielegalnym handlem

Profesor Ray Jensen z Uniwersytetu Technologicznego w mieście Tshwane w Republice Południowej Afryki walczy o powstrzymanie handlu łuskowcami.

Profesor Jensen szuka osób zajmujących się sprzedażą łuskowców, a następnie przedstawia się im jako klient zainteresowany kupnem zwierzęcia. W ostatnim czasie za jego sprawą aresztowano pięciu mężczyzn, którzy przenosili łuskowca w plecaku. Tym razem udało się uratować zwierzę, ale nie zdarza się to zawsze.

- Każdy uratowany łuskowiec się liczy, ponieważ jest to gatunek zagrożony - powiedział profesor. - Zakaz handlu mięsem dzikich zwierząt w Chinach może pomóc zagrożonym gatunkom - powiedział profesor.

Dodał, że w Republice Południowej Afryki nie obowiązuje obecnie rygorystyczny zakaz handlu tymi zwierzętami, dlatego z uwagi na to, że o przenoszenie koronawirusa podejrzewany jest azjatycki łuskowiec, te występujące w południowej Afryce mogą stać się bardziej pożądane.

80 krajów, ponad 94 tysięcy zakażonych, ponad trzy tysiące zgonów

Epidemia koronawirusa SARS-CoV-2 rozprzestrzeniła się na ponad 80 krajów i terytoriów poza Chinami, w tym ponad 30 państw w Europie. Na całym świecie odnotowano 95 484 przypadki zakażeń koronawirusem. Najwięcej pojawiło się ich na terenie Chin kontynentalnych - 80 430.

W środę rano minister zdrowia Łukasz Szumowski poinformował, że w Polsce potwierdzono pierwszy przypadek zakażenia koronawirusem. Pacjent leży w szpitalu w Zielonej Górze.

Na całym świecie w wyniku choroby COVID-19 wywoływanej przez koronawirusa życie straciło 3 286 osób. Jeśli chodzi o liczbę osób, które wyzdrowiały, jest ona obecnie szacowana na 53 688.

Jak skutecznie myć ręce (Główny Inspektorat Sanitarny)