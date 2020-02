Epidemia koronawirusa "nie zatrzyma się na obecnym etapie"

Koronawirus zabił ponad 2700 osób. Sprawdź statystyki - 25-02-2020

Koronawirus SARS-CoV-2 zaatakował już ponad 80 tysięcy osób. Liczba ofiar śmiertelnych wzrosła do 2711. We wtorek pierwsze przypadki zakażenia pojawiły się w kilku kolejnych europejskich krajach. - To szybko narastająca epidemia, z którą musimy się bardzo szybko uporać, aby zapobiec pandemii - powiedział przedstawiciel Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) czytaj dalej