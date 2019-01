Erupcja wulkanu w Japonii. Słup popiołu wysoki na sześć kilometrów - 17-01-2019 W czwartek rano doszło do erupcji wulkanu na japońskiej wyspie Kuchinoerabu. Słup dymu i popiołu wzniósł się na wysokość sześciu kilometrów. czytaj dalej

Słup dymu i pyłu

Do erupcji doszło we wtorek o godzinie 21.06 czasu lokalnego (o godzinie 4.06 czasu polskiego). Służby obrony cywilnej stanu Puebla (Coordinación General de Protección Civil del Estado de Puebla) wydały alert drugiego stopnia, co oznacza, że może dojść do kolejnej erupcji. Mieszkańcom zalecono, aby nie zbliżali się na odległość mniejszą niż 12 kilometrów od wulkanu.

Popocatepetl wyrzucił z siebie na wysokość trzech kilometrów słup dymu i popiołu, który osadził się cienką warstwą w pobliskich miasteczkach. Zboczami stożka popłynęły potoki lawy.

Przed godziną 9 czasu lokalnego wulkan ponownie wypluł z siebie kłęby dymu.

Popocatepetl znajduje się około 70 kilometrów na południowy wschód od stolicy kraju, Meksyku. Wznosi się na wysokość 5452 metrów.



¡Impresionante!



La explosión del #Volcán #Popocatépetl a las 21:06 hrs, vista desde San Nicolás de los Ranchos #Puebla.



🚦El Semáforo de Alerta Volcánica se encuentra en Amarillo Fase 2.



Vía @jabed1. pic.twitter.com/vIpoFUpRZR — Webcams de México (@webcamsdemexico) 23 stycznia 2019







¡Al momento! Emisión de ceniza del volcán #Popocatépetl, el flujo de viento la desplaza al noreste.

[Tlamacas - #CENAPRED / San Nicolás de los Ranchos - @webcamsdemexico] pic.twitter.com/L77jafNi18 — PC Estatal Puebla (@PC_Estatal) 23 stycznia 2019







Protección Civil Municipal de #Huejotzingo reporta ligera caída de ceniza en la Junta Auxiliar de Santa Ana Xalmimilulco. pic.twitter.com/gaGGZevasU — PC Estatal Puebla (@PC_Estatal) 23 stycznia 2019







Así la evolución de la explosión del volcán #Popocatépetl a las 21:06 h, la columna eruptiva alcanzó una altura de 2 km y con moderado contenido de ceniza.

[@webcamsdemexico] pic.twitter.com/c91h5WuIbC — PC Estatal Puebla (@PC_Estatal) 23 stycznia 2019