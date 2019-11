Erupcja wulkanu Fuego. Z krateru wydobywają się chmury dymu i popiołu

W Dżibuti jednego dnia spadło tyle deszczu, co w ciągu dwóch lat - 28-11-2019 Wschodnie kraje Afryki w ostatnim czasie zmagają się z potężnymi ulewami. Jak poinformowały we wspólnym oświadczeniu Organizacja Narodów Zjednoczonych i władze Dżibuti, w ciągu jednego dnia w tym kraju spadło tyle deszczu, ile zwykle w ciągu dwóch lat. W powodziach zginęło dziewięć osób, w tym siedmioro dzieci. czytaj dalej

W czwartek doszło do erupcji wulkanu Fuego. Z jego wnętrza wydobywały się ogromne ilości dymu. Władze ostrzegają lokalną ludność przed kolejnymi zagrożeniami ze strony aktywnego wulkanu. Istnieje możliwość, że lawa dostanie się do wąwozu Ceniza.

- Zalecamy śledzenie informacji, które pojawiają się w mediach społecznościowych. Prosimy o weryfikowanie ich autentyczności. Jeśli zauważą państwo zagrożenie, należy natychmiast podjąć decyzję o ewakuacji. W poszukiwaniu pomocy można zwracać się do działających w wielu miejscach punktów informacyjnych - powiedział Edson Alvarez z Krajowej Koordynacji ds. Redukcji Skutków Katastrof (CONRED). Ponadto osobom mieszkającym w pobliżu wulkanu zaleca się ewakuację.

Aktywność wulkanu

Wulkan Fuego ma wysokość 3763 metrów nad poziomem morza. Wybuch w 1773 roku spowodował trzęsienie ziemi, które zniszczyło miasto Antigua Guatemala położone około 20 kilometrów na północny wschód od Fuego. Od 1524 roku zanotowano 59 erupcji (ostatnia w 1979 roku). Kolejny okres wzmożonej aktywności miał miejsce od kwietnia 2013 do lipca 2014 roku.

Od drugiego lutego 2017 roku ponownie nastąpił okres wzmożonej aktywności. Zaobserwowano wybuchy z częstotliwością co 5-15 minut, a pyły wulkaniczne wznosiły się na wysokość od 400 do 1100 metrów ponad krater i dotarły do miasta Antigua Guatemala. Gwałtowne wybuchy i towarzyszące im trzęsienia ziemi utrzymywały się do końca miesiąca z kulminacją w dniu 25 lutego 2017 roku, kiedy pióropusz pyłów uniósł się na wysokość około 4500 metrów i wypłynęły trzy strumienie lawy o długości 1600, 1300, 1200 metrów.