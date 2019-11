Erupcja wulkanu Popocatepetl w Meksyku. Ostrzeżenia dla mieszkańców

Kłęby dymu nad "płonącą górą" - 05-11-2019 "Płonąca góra" znów się obudziła. W nocy z niedzieli na poniedziałek w Meksyku wybuchł wulkan Popocatépetl. Wystrzelił chmurą dymu i popiołu na wysokość półtora kilometra. czytaj dalej

W środę o godzinie 20.33 lokalnego czasu wulkan Popocatepetl zaczął pluć lawą i skałami. Kilka godzin później o godz. 23.49 wulkan znowu eksplodował. Trzeci wyrzut pyłu nastąpił o godzinie 0.23 w czwartek.

Władze doradziły mieszkańcom zakrycie nosów i ust, żeby uchronić się przed działaniem szkodliwego pyłu. Zalecono im też pozostanie w domach tak długo, jak to tylko możliwe. Wydział Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej (SGIRPC) poinformował, że popiół może stwarzać zagrożenie w dystryktach Milpa Alta, Tlahuac, Tlalpan oraz Xochimilco.

Poprzedni wybuch wulkanu odnotowano w poniedziałek.

Druga co do wysokości góra Meksyku

Wulkan Popocatépetl ma wysokość 5426 metrów nad poziomem morza. To druga co do wysokości góra w Meksyku i piąta w Ameryce Północnej.

W języku Azteków nazwa wulkanu oznacza "płonącą górę". Popocatepetl przez długi czas był nieaktywny. Obudził się w 1994 roku, po ponad 50-letniej przerwie. Od tego czasu wykazuje wzmożoną aktywność. Wulkan szczególnie groźny był w 1996 roku. Podczas jednej z poważnych erupcji zginęło pięciu alpinistów.