Etna jest niestabilna. Może dojść do kolejnej erupcji

Znaleźli osiodłanego i gotowego do jazdy konia. Zginął po wybuchu wulkanu - 26-12-2018 W stajni willi na przedmieściach Pompejów odnaleziono szczątki koni. Jeden z nich miał założoną niemal kompletną uprząż. Zginął po wybuchu Wezuwiusza, podobnie jak mieszkańcy miasta. czytaj dalej

Najnowsze obserwacje prowadzone ze śmigłowca wskazują, że wulkan jest bardzo niestabilny i nagromadzona w nim energia może powodować kolejne wstrząsy.

- Nie możemy wykluczyć otwarcia nowej szczeliny erupcyjnej na wysokości niższej od tej, jaka powstała 24 grudnia - powiedział dyrektor oddziału Krajowego Instytutu Geofizyki i Wulkanologii w Katanii Eugenio Privitera. Jego zdaniem silny wstrząs w czasie świąt świadczy o tym, że wewnątrz wulkanu skumulowała się ogromna energia, która nie znajduje ujścia i próbuje wydostać się przez zbocza. Tym ekspert tłumaczy to, że do trzęsienia ziemi doszło na niewielkiej głębokości - jednego kilometra. Gdyby, jak wskazał Privitera, epicentrum znajdowało się głębiej, mogłoby nie dojść do zniszczeń.

Najsilniejszy od momentu przebudzenia Etny

Potężne trzęsienia i katastrofalne erupcje wulkanów. To w Indonezji "codzienność" - 26-12-2018 Tsunami, które w sobotę nawiedziło Indonezję, to jedna z wielu katastrof, do których doszło w historii kraju. Państwo leży w rejonie bardzo aktywnym sejsmicznie, wobec czego trzęsienia ziemi, wybuchy wulkanów oraz tsunami nie należą tu do rzadkości. Oto kilka przykładów śmiercionośnych i niszczycielskich zjawisk, które dotknęły kraj w przeszłości. czytaj dalej

Do wstrząsu doszło o godzinie 3.19 nad ranem w środę, w pobliżu znajdującej się na północ od Katanii gminy Viagrande - poinformował Narodowy Instytut Geofizyki i Wulkanologii. Według relacji włoskich mediów, mieszkańcy w panice wybiegli na ulice.

Wstrząs, który był jak dotychczas najsilniejszym od momentu przebudzenia się Etny w poniedziałek, był odczuwalny też w 300-tysięcznej Katanii. W wyniku trzęsienia ziemi obrażenia odniosło około 30 osób. Służby medyczne w Katanii podały, że żadna z nich nie odniosła większych obrażeń.

- Jako czynny wulkan Etna robi to, co do niej należy - twierdzi cytowany w dzienniku "Corriere della Sera" wulkanolog Salvo Caffo. Jego zdaniem to, co się obecnie dzieje, mieści się w ramach normalnej aktywności wulkanu, który - jak przypomniał - jest jednym z najlepiej monitorowanych na świecie. Gazeta odnotowała, że erupcje na dużej wysokości przyciągają turystów.

Chmury dymu i popiołu

"Chmura dymu szła w stronę miasta". Wybuchła Etna - 25-12-2018 - Przez około godzinę Etna lekko dymiła, potem nastąpiła erupcja - relacjonował Reporter 24 z Katanii na Sycylii. W poniedziałek pan Marcin obserwował erupcję wulkanu. Zdjęcia dymiącej Etny przesłał na Kontakt 24. czytaj dalej

W ciągu pierwszej doby po przebudzeniu się Etny w jej rejonie zanotowano ponad 130 wstrząsów. Z powodu wzmożonej aktywności wulkanu i wydobywającej się z niego chmury dymu i popiołu w poniedziałek wieczorem zamknięto lotnisko w Katanii, ale już we wtorek zostało ono ponownie otwarte.

Miejscowe centrum Obrony Cywilnej, koordynujące akcję ratunkową na terenie dotkniętym przez trzęsienie ziemi, poinformowało, że szkody odnotowano w sześciu gminach: Zafferana Etnea, Acireale, Aci Sant'Antonio, Aci Catena, Aci Bonaccorsi i Santa Venerina. W tej ostatniej miejscowości zniszczonych zostało 15 domów. W Acireale uszkodzeniu uległ kościół. Runęła tam statua świętego Emidiusza, który czczony jest jako ten, który chroni przed skutkami trzęsień ziemi.

Po trzęsieniu ziemi ewakuowano 600 osób. Ludzie, którzy musieli opuścić swoje zniszczone domy, zostali umieszczeni w hotelach i pensjonatach - poinformowały lokalne władze.

Aktywny wulkan

Wznosząca się na wysokość 3326 metrów n.p.m. Etna jest najbardziej aktywnym wulkanem w Europie. W ciągu ostatnich trzech dni od przebudzenia się wulkanu odnotowano ponad tysiąc wstrząsów.

Poprzednio chmura dymu i popiołu wydobywała się z niej wiosną 2017 r., zaś ostatnie duże erupcje odnotowano na przełomie 2007 i 2008 r.

Trzęsienie ziemi na Sycylii