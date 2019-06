W środę temperatura ostro poszybowała w górę. W wielu europejskich miastach poczynając od Paryża, a kończąc na Warszawie lokalne władze alarmowały przed upałami. Odwoływane są różne wydarzenia i wciąż pojawiają się kolejne ostrzeżenia przed upałem z rekordowym potencjałem.

Za taki stan rzeczy odpowiada zwrotnikowe powietrze, które płynie do Europy znad Afryki. W rezultacie na termometrach pojawiają się tropikalne wartości, które w środę przekroczyły miejscami nawet 40 stopni Celsjusza.

Najcieplejsze europejskie miejsca 26 czerwca (za wetteronline.de)

Francja walczy z upałem

IMGW: padł rekord temperatury czerwca w Polsce - 26-06-2019 Środa zgodnie z zapowiedziami okazała się bardzo gorąca. W niemal całym kraju temperatura maksymalna przekraczała wartość 30 stopni Celsjusza. Ustanowiony został nowy rekord czerwcowej temperatury w Polsce. W Radzyniu w województwie lubuskim około godziny 15.20 zanotowano 38,2 stopnia Celsjusza. czytaj dalej

Francuska narodowa agencja pogodowa ogłosiła, że wzrost liczby dni w "upalnych ciągach" podwoiła się w ciągu ostatnich 34 lat. Do 2050 oczekuje się, że podwoją się one po raz kolejny. Zwiększyła się również ich intensywność.

- Cały rząd jest zmobilizowany - powiedział prezydent Francji, Emanuel Macron w poniedziałek. W 2003 roku we Francji upał zabił 15 tysięcy osób, dlatego tak ważna jest gotowość służb do działania.

Z powodu upału minister edukacji podjął decyzję o przełożeniu egzaminów w szkołach średnich, które zaplanowane były na czwartek i piątek. - Niektóre ze szkół nie mają w ogóle klimatyzacji - przyznała jedna z lokalnych mieszkanek.

W Paryżu starsi ludzie z problemami zdrowotnymi są przekonywani do specjalnych usług, polegających na regularnym meldowaniu się przez telefon.

Gorące hiszpańskie noce

W Hiszpanii Narodowa Agencja Pogodowa wydała ostrzeżenia dla kilku regionów. W środę termometry pokazały wartość 37 st. C w Madrycie, zmuszając mieszkańców i turystów do szukania miejsca w cieniu. W Bilbao temperatura osiągnęła wartość 40 st. C.

Hiszpańska Agencja Pogodowa AEMET przewiduje, że nietypowy dla czerwca upał pozostanie w kraju przez weekend.

Wideo Hiszpania zmaga się z upałem

Pogoda doświadcza europejskie kraje

Serwis wetteronline.de poinformował, że został pobity niemiecki czerwcowy rekord wynoszący 38,58 st. C ustanowiony w 1947 roku w Bühlertal. W środę na stacji pomiarowej w Coschen, tuż przy granicy z Polską, odnotowano temperaturę 38,6 st. C.

Szwedzka Rządowa Agencja Meteorologiczna MeteoSwiss ogłosiła rzadkie zagrożenia czwartego stopnia w niektórych częściach kraju, co jest najwyższym możliwym ostrzeżeniem.

Zagrożenia również dla infrastruktury

Odpoczniemy od upału. Niestety tylko przez chwilę - 26-06-2019 Pogoda w najbliższych dniach przyniesie chwilowe wytchnienie od upałów. Na ogół będzie słonecznie, jednak znajdą się miejsca, gdzie pojawią się przelotne opady deszczu i burze. czytaj dalej

Jednym z największych problemów w całej Europie są "wyginające się" tory tramwajowe i kolejowe. Upał może sprawiać, że będą się zginać i tym samym powodować wypadki.

W Saksoni-Anhalt, położonej w środkowej części Niemiec, ustanowiono czasowe limity prędkości na dwóch fragmentach autostrady. Upały mogą doprowadzić do uszkodzeń dróg. Na odcinku, który zwykle nie ma ograniczeń prędkości, kierowcy będą musieli zwolnić do 120 kilometrów na godzinę.

Lasy w Europie niczym pudełka z zapałkami

W wielu dotkniętych upałem krajach wydano ostrzeżenia o rosnącym ryzyku pożarowym. Według danych Agencji do spraw Zarządzania w Sytuacjach Kryzysowych w połowie czerwca liczba pożarów w Europie znacznie przekroczyła liczbę pożarów w całym sezonie 2018.

Po wyjątkowo suchej zimie i wiośnie Hiszpania wydała alarmy przeciwpożarowe dla regionów rozciągających się od Estremadury na zachodzie, do Katalonii, na północnym wschodzie kraju.

Niemiecki land Branderburgia jest szczególnie zagrożony potencjalnymi pożarami lasów. Władze obawiają się, że pożary mogą doprowadzić do wybuchu pogrzebanych i dawno zapomnianych niewybuchów z czasów II wojny światowej.