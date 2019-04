Ewakuacja 30 tysięcy osób. Kenneth niesie ogromne niebezpieczeństwo

Samochody jak łodzie. "Mamy największe fale w Meksyku" - 24-04-2019 Miejscowi doskonale wiedzą o wysokich falach przy meksykańskiej plaży La Cholla. Nie wiedzieli o nich jednak turyści, którzy zaparkowali auta w pobliżu wody. Przypływ zatopił samochody na parę godzin. czytaj dalej

Choć żywioł jeszcze nie uderzył w najbardziej wysuniętą na północ prowincję kraju Cabo Delgado, u wybrzeży Mozambiku już pada ulewny deszcz. Centrum cyklonu Kenneth ma dotrzeć do lądu jeszcze w czwartek.

- Ewakuowaliśmy już 30 tysięcy ludzi z regionów zagrożonych cyklonem. Przymusowa ewakuacja będzie trwać dotąd, aż wszyscy znajdą się w bezpiecznym miejscu - powiedział Paulo Thomas, rzecznik Narodowego Centrum Zarządzania Kryzysowego (INGC). Dodał, że INGC ma zgromadzone zapasy dla 140 tysięcy ludzi na 15 dni.

Nawet 200 kilometrów na godzinę

Przed wejściem w głąb lądu cyklon przybrał na sile. Obecnie jest odpowiednikiem huraganu czwartej kategorii w pięciostopniowej skali Saffira-Simpsona.

Zgodnie z informacjami Narodowego Instytutu Meteorologii Mozambiku (INAM), prędkość wiatru towarzysząca cyklonowi osiąga 180 kilometrów na godzinę, a porywy mogą osiągać nawet 200 km/h.

Prognozowana trasa przejścia cyklonu Kenneth - 25 kwietnia (INAM)

Nawet tysiąc litrów wody w cztery dni

Narodowe linie lotnicze Mozambiku zawiesiły loty pomiędzy stolicą kraju Maputo a wyspą Pemba. Fale mogą osiągać od siedmiu do dziewięciu metrów, a w niektórych miejscach poziom wody może podnieść się o trzy metry. Ulewny deszcz może nękać mieszkańców kraju do poniedziałkowego wieczora, co niesie bardzo wysokie ryzyko wystąpienia powodzi błyskawicznych.

- Jak wynika z prognozy pogody, w ciągu kolejnych czterech dni w północno-wschodniej części kraju może spaść od 500 do 1000 litrów wody na metr kwadratowy - poinformował Tawana.

Władze Mozambiku poinformowały w środę, że z powodu ulew z brzegów może wystąpić pięć rzek. To stwarza zagrożenie powodziami dla prawie 680 tysięcy mieszkańców.

Zalał Komory

Cyklon Kenneth w nocy ze środy na czwartek uderzył w wyspiarskie państwo Komory, zabijając trzy osoby. Silny wiatr, osiągający w porywach do 145 kilometrów na godzinę, spowodował przerwy w dostawie prądu w północnej części wyspy Grande Comore, w stolicy kraju - Moroni oraz na wyspie Anjouan. Wiatr łamał drzewa i zrywał dachy.

Władze wyspy doradzają mieszkańcom, by nie wychodzili na zewnątrz oraz uważali na pozrywane linie energetyczne.