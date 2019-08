Wisła sięga dna. Tak źle w tym roku jeszcze nie było - 01-08-2019 Stan wody w Wiśle na stołecznym odcinku jest wyjątkowo niski. Jak poinformował Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, na stacji "Warszawa-Bulwary" wodowskaz pokazał najniższą wartość w tym roku. czytaj dalej

Inżynierowie z wykorzystaniem pomp strażackich tłoczą wodę ze zbiornika Toddbrook. Chcą w ten sposób obniżyć w nim poziom wody. Gdyby jego ściana pękła, zalane zostałoby miasto Whaley Bridge w hrabstwie Derbyshire.

Julie Sharman, dyrektor operacyjna Canal and River Trust, przekazała, że "istnieje ryzyko, że tama może pęknąć".

Brytyjska Agencja Ochrony Środowiska wydała ostrzeżenie o powodzi w rejonie rzeki Goyt, znajdującej się poniżej zbiornika. Możliwy jest tam gwałtowny wzrost poziomu wody, co stwarza bezpośrednie zagrożenie dla mieszkańców. Kem Mehmet z policji w Derbyshire poinformował, że są plany na każdy scenariusz - łącznie z zawaleniem się tamy.

Ewakuacja 6,5 tysiąca mieszkańców zarządzona została po obfitych opadach deszczu. Woda zalała wiele dróg i zniszczyła mosty. Doprowadziła też do przelania się wody w zbiorniku retencyjnym, a w efekcie uszkodzenia części ściany. MetOffice przekazał w środę, że miejscami spadło w ciągu zaledwie godziny nawet 50 litrów wody na metr kwadratowy.

Ewakuacja mieszkańców

Kolejne powodzie na Syberii. Mieszkańcy koczują w samochodach - 01-08-2019 W obwodzie irkuckim, w którym pod koniec czerwca doszło do ogromnych powodzi, wciąż jest niebezpiecznie. Jak poinformowano w środę, kolejnych 25 części regionu zostało zalanych. Niektórzy mieszkańcy musieli opuścić swoje domy. Koczując w autach, czekają na poprawę sytuacji. czytaj dalej

Policja przekazała mieszkańcom Whaley Bridge, aby zebrali się w szkole w sąsiednim mieście Chapel-en-le-Frith. Mieli wziąć ze sobą zwierzęta domowe i lekarstwa, ponieważ nie wiadomo, kiedy będą mogli wrócić do domów.

Jedną z ewakuowanych osób była Jennifer. - Zadzwoniłam do partnera i powiedziałam: Przyprowadź psa. Musimy się stąd wydostać. Tama wygląda naprawdę niebezpiecznie, a w zbiorniku jest dużo wody - relacjonowała w rozmowie z BBC.

Tracey Croasdale, która mieszka w Whaley Bridge od 23 lat, jeszcze nie została ewakuowana. Jej króliki i pies są już jednak gotowe do opuszczenia zagrożonego terenu. - Siedzimy tutaj oglądając wiadomości. To naprawdę przerażające. Nigdy byśmy nie pomyśleli, że pęknie w szwach - podsumowała swoją sytuację.

Inny mieszkaniec - Simon Perry - w rozmowie z BBC przekazał, że miasto wygląda jak miasto duchów. - Obecnie jest prawie całkiem wyludnione - stwierdził. Symon Trelfa, którego dom znajduje się w pobliżu tamy, mówił, że obawia się, że nie będzie miał do czego wracać. - Na lokalnych drogach ludzie porzucają swoje samochody - mówił. Sam przeniósł się do domu siostry w Chapel-en-le-Frith.

Wideo Intensywny deszcz w Whaley Bridge przyczynił się do powodzi

Trudna sytuacja po deszczu

Martin Thomas, przewodniczący rady miasta, powiedział BBC, że sytuacja jest efektem wielu różnych okoliczności. - Ostatnio mieliśmy sporo opadów deszczu, ziemia jest nasączona wodą, a zbiornik był już pełny - mówił.

- Większość budynków znajduje się powyżej poziomu tamy, a nawet te, które są poniżej, stoją na stromych wzgórzach. Są jednak budynki i szkoła, które znajdują się bezpośrednio pod murem zapory. Coś, co wcześniej postrzegaliśmy jako obiekt wypoczynkowy, nagle staje się prawdziwym śmiertelnym zagrożeniem - relacjonował.

Ruth George, posłanka Partii Pracy z tego regionu, przekazała, że miasto może być ewakuowano na kilka dni. Dodała, że w ciągu ostatnich dni spadły "bezprecedensowe ilości wody".