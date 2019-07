Fala gorąca rozlała się po Europie. Pogodowe ostrzeżenia

Wróciły upały. Obowiązują alerty IMGW - 24-07-2019 Środa w dwóch województwach zapowiada się upalnie. Obowiązują ostrzeżenia pierwszego stopnia Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Zdaniem synoptyków wysoka temperatura zostanie z nami na dłużej. czytaj dalej

"Nie jest to problem, który odejdzie"

Wtorek we Francji przyniósł wysoką temperaturę. Najgoręcej było w Brive-la-Gaillarde - tam termometry pokazały 42,1 stopnia Celsjusza. W miejscowości Bordeaux pobity został lokalny rekord ciepła - temperatura wyniosła 41,2 st. C. Niewiele chłodniej było w innych regionach kraju.

Przed nami kolejny dzień upalnej aury w zachodniej Europie. Taka pogoda spodziewana jest od Francji, przez Belgię i Holandię, po zachodnie Niemcy. W tych regionach upał potrwa do czwartku.

W Hiszpanii także będzie gorąco. W środę i czwartek temperatura może sięgnąć 38 st. C. Zdaniem meteorologów AccuWeather, podobne może być przez siedem kolejnych dni.

- Fale upałów są znakiem rozpoznawczym zmian klimatu. I jak widzieliśmy w czerwcu, stają się one coraz częstsze. Rozpoczynają się wcześniej i robią się bardziej intensywne. Nie jest to problem, który odejdzie - tłumaczyła Clare Nullis, rzeczniczka Światowej Organizacji Meteorologicznej (WMO). Jak dodała, dzięki ostrzeżeniom przed taką pogodą, wydarzenia takie jak europejska fala upałów z 2003 roku, kiedy z powodu wysokiej temperatury zmarło 52 tysiące Europejczyków, można uznać za "rzecz z przeszłości".

- Wiemy więcej i dostaliśmy swoją lekcję - dodała Nullis.

Francja z alertami

Noc z wtorku na środę także była gorąca. W miejscowości Boulogne około godziny 5 rano termometry pokazały 28,4 st. C. Trochę chłodniej (26,8 st. C) było w Lyon-Saint-Exupery, 26,5 st. C w Nicei, a 24,3 st. C w Montsouris.

Państwowa służba meteorologiczna Meteo France wydała żółte i pomarańczowe alerty w prawie wszystkich departamentach kraju.

Ostrzeżenia meteorologiczne dla Francji (meteoalarm.eu)

Alarmy w innych częściach Europy

W niemal całej Belgii obowiązują najwyższe alerty meteorologiczne. Według belgijskich służb meteorologicznych (RMI), ostrzeżenia trzeciego stopnia w Belgii oznaczane czerwonym kolorem oznaczają, że przez trzy dni średnia temperatura jest równa bądź większa 20 st. C, a średnia temperatura maksymalna równa bądź większa niż 32 st. C. Te alerty będą obowiązywać do piątku.

Upał zapowiadany jest też w Holandii i Luksemburgu - tam wydano ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego i drugiego stopnia.

Alarmy przed wysoką temperaturą wydano też w Hiszpanii - tutaj upały mają dotknąć szczególnie środkową i północno-zachodnią część kraju.

Gorąco zrobi się też w Austrii. W całym kraju obowiązują alerty: w północnej części kraju pierwszego stopnia, a w południowej - drugiego stopnia. Upał zapowiadany jest też w Czechach - w zachodniej części kraju wydano ostrzeżenia pierwszego stopnia.

Ostrzeżenia meteorologiczne dla Europy (meteoalarm.eu)

Prognoza maksymalnej temperatury wg. modelu GFS na trzy dni (ClimateReanalyzer.org)