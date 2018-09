Fala o wysokości 190 metrów. Co wywołało jedno z największych tsunami

180 milionów ton górskich skał spadło do wody i utworzyło ogromną falę. To właśnie w ten sposób powstało potężne tsunami, które trzy lata temu przedarło się przez fiord na Alasce.

Wielka Pacyficzna Plama Śmieci jest trzy razy większa od Francji - 08-09-2018 Nowe badania opublikowane w "Scientific Reports" dotyczące Wielkiej Pacyficznej Plamy Śmieci, wskazują, że ilość plastiku w jej obrębie stale się zwiększa. W oceanicznych wodach pływa prawie 1,8 tryliona kawałków tworzyw sztucznych, co odpowiada 80 tysiącom ton. czytaj dalej

Do wydarzeń w fiordzie Taan, położonym w południowo-wschodniej Alasce, doszło w październiku 2015 roku. Fala tsunami, która wtedy powstała, była najprawdopodobniej czwartą co do wielkości zarejestrowaną w ubiegłym stuleciu. Osiągnęła ponad 193 metry wysokości.

Niestety, jak twierdzą naukowcy, takich wydarzeń w niedalekiej przyszłości może być więcej ze względu na postępujące ocieplenie klimatu.

- Może występować coraz więcej takich osunięć ziemi, ponieważ lodowce górskie nadal się kurczą, a wieczna zmarzlina topnieje - pisze geolog Bretwood Higman w artykule opublikowanym w "Nature Scientific Reports". - 30, 40 lat temu, fiord Taan w ogóle nie istniał. Wypełniony był lodem - dodaje Dan Shugar, geolog z Uniwersytetu Washington w Tacomie.

Jak doszło do tsunami

Historia ma swój początek w latach 1961-1991, kiedy lodowiec Tyndall cofnął się o około 16 kilometrów, a jego grubość zmniejszyła się o 300 metrów. Po tych wydarzeniach ustabilizował swoje obecne położenie. To nie tylko otworzyło fiord, ale także pozbawiło go bardzo dużej ilości lodu, która wzmacniała i podtrzymywała górskie ściany.

Kiedy więc lawina skalna pojawiła się tuż przed lodowcem, ograniczony kształt fiordu doprowadził do powstania gigantycznej fali. Poruszała się z prędkością 96,5 kilometrów na godzinę.

- Wyobraź sobie, że wrzucasz kulę do kręgli do wanny - opisuje te wydarzenia Shugar. - Woda może rozlać się na wszystkie jej strony. Jednak, kiedy uderzy w jej brzeg, nie może płynąć dalej. Jedyna możliwa droga prowadzi w górę - tłumaczy.

Na mapie przedstawiono zasięg bloków skalnych oderwanych od lodowca Tyndall. Zaznaczono też zalane przez tsunami tereny (nature.com)

Największe tsunami

Grenlandia gwałtownie topnieje - 03-09-2018 Kondycja skutej lodem Arktyki coraz bardziej spędza sen z powiek naukowców. Topi się na jej powierzchni najgrubszy lód i pojawiają się jeziora. Związane jest to z podgrzaniem się wody w głębinach Oceanu Arktycznego. czytaj dalej

Geolog Dan Shugar dodaje również, że fala tsunami, która powstała na Alasce, nie była największą.

- Największa, jaką kiedykolwiek zanotowano, pojawiła się pobliżu drogi w Zatoce Lituja na Alasce. To było podobne zdarzenie do tego z 2015 roku. Wtedy osuwisko dotarło do końca lodowca i wpadło do wody - opowiada Shugar. Dodał, że poprzedzone było silnym trzęsieniem ziemi. Wtedy, w 1958 roku, fala osiągnęła wysokość 523 metrów.

Przebadali teren

Naukowcy dokładnie zbadali teren po tsunami, które wydarzyło się w 2015 roku. Analizowali wielkie stosy skał i gruzu, a nawet mniejsze skały wbite głęboko w pnie drzew.

- Kiedy górskie stoki dostosowują się do nowych warunków klimatycznych, możliwe są lawiny skalne. Runąć może również cały stok - tłumaczy Martin Lüthi, geograf z Uniwersytetu w Zurychu, który dokumentował mniejsze tsunami w grenlandzkim fiordzie. - Kilka bardzo dużych osunięć ziemi i skał miało miejsce na obszarach, gdzie zanikają lodowce. Wywołały wysokie fale tsunami, kiedy dotarły do ​​jezior lub fiordów - dodał.