Fala Świętych Mikołajów zalała Kopenhagę. "Który to prawdziwy?"

Fala upałów w Niemczech. W niektórych regionach nawet 34 stopnie - 22-07-2018 W weekend temperatury w Niemczech sięgały 34 stopni Celsjusza, a to jeszcze nie koniec. Według meteorologów taka gorąca aura może się utrzymać aż do sierpnia. czytaj dalej

Mikołaje przybyli z tak odległych zakątków świata, jak Stany Zjednoczone i Japonia. Ubrali się w grube stroje - odpowiednie raczej na mróz. Twarze przystroili siwymi brodami i wąsami. Najwyraźniej nie zważają na upał, który zalewa Europę.

Wytchnienia szukali podczas rejsu łodzią po duńskich cieśninach. Uczestnicy Światowego Kongresu Świętych Mikołajów odwiedzili również pomnik Małej Syrenki. Później zmagali się na torze przeszkód w ramach Mistrzostw Świata Mikołajów.

"Same pozytywne odczucia"

Imprezę licznie komentowali turyści. Zewsząd rozlegały się żartobliwe pozdrowienia: Wesołych świąt!

- Myślę, że to cudowne, niesamowita niespodzianka w połowie lipca. Mam same pozytywne odczucia. One czynią szczęśliwym - powiedziała Julia Timmoy ze Stanów Zjednoczonych.

- Który to prawdziwy Mikołaj? - zastanawiała się Kitty z Tajlandii.

Światowy Kongres Świętych Mikołajów (PAP/EPA/Mads Claus Rasmussen)









"Nadszedł czas, aby wszyscy się kochali"

Upał wszech czasów w Japonii. Rośnie liczba ofiar - 23-07-2018 Fala upałów przetacza się przez Japonię. W poniedziałek padł rekord wszech czasów - odkąd prowadzone są w tym kraju pomiary, tak wysokiej temperatury nie odnotowano. W tydzień z powodu gorąca zmarło 65 osób. czytaj dalej

Słowo zabrali również sami zainteresowani.

- Życzeniem Świętego Mikołaja jest pokój na świecie. Żyjemy w niespokojnych czasach, a Mikołaj kocha wszystkich. Teraz nadszedł czas, aby wszyscy się kochali - apelował jeden z uczestników kongresu, Mikołaj Dave ze Stanów Zjednoczonych.

- Co czyni cię dobrym Świętym Mikołajem? Serce. To jest uczucie prosto z serca, to czyni dobrego Świętego Mikołaja. I bardzo dobry śmiech. Ho, ho, ho i miły uśmiech - zapewniał Mikołaj z duńskiego Aalborga.

Kongres potrwa do środy. Odbywa się już po raz 61.