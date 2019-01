Fala upałów w Australii. 49 stopni Celsjusza w dzień, 33 w nocy

"Ta masowa śmierć ryb powinna być sygnałem" - 15-01-2019 Nad kraj napłynęła nieznośna fala gorąca. Są miejsca, gdzie temperatura może przekroczyć nawet 45 stopni Celsjusza. Upały powodują nieodwracalne szkody w australijskiej faunie. W dorzeczu Murray-Darling woda wyrzuciła na brzeg ponad milion martwych ryb. czytaj dalej

Wielu Australijczyków udało się we wtorek do parków wodnych oraz nad morze, szukając schronienia przed upałami.

Służby przestrzegają przed zbyt długim przebywaniem na zewnątrz oraz zalecają, aby pić dużo wody. Wysoka temperatura ma utrzymać się w kolejnych dniach.

33 stopnie nocą

We wtorek w nocy w Południowej Nowej Wali oraz w Australii Zachodniej odnotowano temperaturę sięgającą 33 stopni Celsjusza. Australijskie Biuro Meteorologiczne (BUM) podało, że w środę temperatura może dojść nawet do 45 st. C - na takie upały powinni być przygotowani mieszkańcy Wiktorii, Nowej Południowej Walii oraz Australii Zachodniej.

We wtorek w Port Augusta temperatura sięgnęła 47 st. C - to najwięcej od 1962 roku. Najgoręcej było jednak w Tarcoola w stanie Australia Południowa - tam termometry pokazały 49 st. C.

- To są niesamowite wartości - powiedział Michael Efron, starszy meteorolog BUM.

W stanie Wiktoria zakazano rozpalania ognisk. Tasmania stoi w obliczu poważnego zagrożenia pożarami - panuje tam niska wilgotność.