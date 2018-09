Fale mogą dochodzić do 15 metrów. W Grecji sobota pod znakiem "medikanu"

Niebezpieczne "medikany". Czym są śródziemnomorskie cyklony? - 28-09-2018 Zdarza się, że na Morzu Śródziemnym formują się cyklony. Na zdjęciach satelitarnych kształtem przypominają huragany. Niosą ze sobą ulewny deszcz. W historii przyczyniały się do śmierci wielu osób. czytaj dalej

Fale do 15 metrów

Na południu Morza Śródziemnego znajduje się popularnie nazywany medikanem cyklon niby-tropikalny Morza Śródziemnego (ang. mediterranean tropical-like cyclone). W odróżnieniu od cyklonu tropikalnego "medikan" może tworzyć się przy temperaturze wody poniżej 26 stopni Celsjusza. Niesie porywisty wiatr, obfite opady deszczu i wysokie fale. Może też powodować osuwiska ziemi. Prognozy dla Grecji są niepokojące.

Późnym wieczorem w piątek oraz w weekend wzdłuż zachodnich wybrzeży Cyklad fale mogą osiągać wysokość od 9 do 12 metrów. Cyklon zahaczy też o południowy Peloponez. Tam spodziewane są najwyższe fale, których wysokość może dochodzić do 12-15 metrów. Podobnie może być na zachodnim wybrzeżu Krety, dodatkowym utrudnieniem będą tam też silne porywu wiatru. Prędkość wiatru może osiągać 11 stopni w skali Beauforta, co odpowiada około 111 kilometrom na godzinę. Miejscami prędkość wiatru może dochodzić nawet do 120 km/h.

Grecja z alertami

Służby meteorologiczne Grecji wydały ostrzeżenia trzeciego stopnia w rosnącej skali na piątek przed wiatrem dla Krety, Cyklad, Wysp Egejskich, Grecji Środkowej i Zachodniej, Macedonii Środkowej, Attyki i Wschodniego Peloponezu. W pozostałych regionach Grecji: Macedonii Zachodniej, Tesalii, Epirze i Tracji wydano ostrzeżenia przed wiatrem pierwszego stopnia. Na Wyspach Jońskich i Peloponezie Wschodnim dodatkowo spodziewane są burze - wydano ostrzeżenia drugiego stopnia.

Na sobotę ostrzeżenia trzeciego stopnia wydano dla Attyki, Grecji Środkowej i Zachodniej, Cyklad, Peloponezu Zachodniego i Wschodniego, Krety i Wysp Jońskich.

”Medikan” na zdjęciach satelitarnych - piątek godzina 17.30 (EUMTESAT)

Utrudnienia w ruchu lotniczym

Gwałtowna pogoda przyniosła już pierwsze zniszczenia. W piątek statki pływające po Morzu Śródziemnym musiały zacumować w portach. Zamknięto szkoły w regionie Attyki. Wyspa Kithira borykała się z poważnymi problemami w dostawie prądu. Żywioł przewracał drzewa, łamał gałęzie.

Wiatr, osiągający w porywach prędkość 100 kilometrów na godzinę, powyrywał drzewa. W greckiej stolicy i na południu kraju pozamykano wiele szkół. Do zakłóceń w dostawach prądu doszło, gdy niektóre drzewa upadły na linie energetyczne. Agencja AP informuje, że w ostatnich dwóch dniach z powodu wiatrów z portów w pobliżu Aten nie kursowała część promów, jednak w piątek połączenia zostały wznowione.

Ze względu na pogodę występują także opóźnienia w ruchu lotniczym. Greckie służby meteorologiczne ostrzegają, że warunki pogodowe mogą się w piątek pogorszyć, szczególnie w okolicach Krety, Cyklad czy w południowo-zachodniej części Grecji kontynentalnej.

Wideo Skutki śródziemnomorskiego cyklonu w Grecji

Wideo Anna Dec o ”medikanie” nad Morzem Śródziemnym

Wideo Śródziemnomorski cyklon coraz bliżej Grecji

Ostrzeżenia też dla Włoch i Turcji

We Włoszech na piątek wydano ostrzeżenia drugiego stopnia przed silnym wiatrem dla Sycylii i Kalabrii. Alerty drugiego stopnia przed silnym wiatrem obowiązują też w sobotę dla: Apulii, Kampanii, Molise, Marche, Abruzji, Emilii-Romanii, Wenecji Euganejskiej i Friuli-Wenecji Julijskiej, a pierwszego na Sycylii, w Kalabrii, Lacjum i Ligurii. W Kalabrii i na Sycylii dodatkowo mogą pojawić się burze i porywisty wiatr.

Tureckie Służby Meteorologiczne informują o możliwych opadach deszczu i burzach w zachodnich i północno-zachodnich regionach kraju w ciągu kolejnych dni.

