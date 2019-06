"Fale upałów będą coraz dłuższe, jeszcze bardziej ekstremalne"

Piekielny piątek we Francji. Prawie 46 stopni, pada rekord za rekordem - 28-06-2019 Rekord temperatury we Francji. Tak gorąco jak w piątek nie było jeszcze nigdy, odkąd prowadzone są pomiary - podała francuska służba synoptyczna Meteo France. Kilkakrotnie tego dnia ogłaszała pobicie absolutnego rekordu. Ostatecznie palma pierwszeństwa przypadła miejscowości Gallargues-le-Montueux w Oksytanii. Tam słupki termometrów doszły do 45,9 stopnia Celsjusza. czytaj dalej

Jak podała w piątek w Genewie Światowa Organizacja Meteorologiczna (WMO), obecny rok ma szanse stać się jednym z najgorętszych w historii, a lata 2015-2019 - najgorętszą pięciolatką od czasu, kiedy prowadzone są pomiary.

Światowa Organizacja Meteorologiczna to międzyrządowa organizacja skupiająca 192 członków z siedzibą w Genewie. Jest wyspecjalizowaną agendą Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Fale upałów będą zaczynać się wcześniej i później kończyć

WMO zastrzega, że jest jeszcze za wcześnie, aby z pewnością przypisywać obecną falę upałów w Europie zmianie klimatu. Podkreśla jednak, że jej wystąpienie odpowiada scenariuszom, jakie opracowano z uwzględnieniem wpływu emisji gazów cieplarnianych.

- Fale upałów będą coraz intensywniejsze, dłuższe, jeszcze bardziej ekstremalne. Będą zaczynać się wcześniej i później kończyć - przestrzegła rzeczniczka WMO Clare Nullis. - Mamy jeszcze nadal koniec czerwca, ale wydaje się, że Ziemia przeżywa doświadczenie pięciu najgorętszych rekordowych lat, od 2015 do 2019 roku - dodała.

Nullis podkreśliła, że według danych za pierwszych pięć miesięcy, od stycznia do maja, rok 2019 plasuje się na trzecim miejscu w rankingu najcieplejszych lat.

Susze, burze, grad

WMO ostrzegła, że falom upałów mogą towarzyszyć susze, zwłaszcza w Europie Wschodniej, natomiast w środkowo-wschodniej i południowo-wschodniej części kontynentu spodziewane są burze i silny grad.

Ponad 40 stopni w Hiszpanii. Śmiertelne ofiary upałów - 28-06-2019 W wyniku utrzymujących się w Hiszpanii od środy upałów zmarły dwie osoby, a dwie są w ciężkim stanie - podały w piątek hiszpańskie media. W niektórych miejscach kraju termometry pokazują w ciągu dnia ponad 40 stopni Celsjusza.

Według polskiego Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, w najbliższych miesiącach z powodu braku wystarczających zasobów w wielu regionach mogą pojawić się problemy z zaopatrzeniem w wodę.

Upały w Europie

Obecna fala upałów spowodowana jest masami ciepłego powietrza znad Afryki. Także na północy tego kontynentu w wielu miejscach rejestrowane są ekstremalne temperatury.

- Według ostatnich danych, lipiec będzie nieco powyżej normy, jeśli chodzi o temperaturę, a sierpień będzie w normie - mówił synoptyk tvnmeteo.pl Wojciech Raczyński, powołując się na prognozy amerykańskich meteorologów.

We Francji w piątek o godzinie 16 w miejscowości Gallargues-le-Montueux w Oksytanii termometry pokazały 45,9 st. C. Jest to najwyższa wartość, jaką odnotowano w tym kraju od początku pomiarów.

Temperatura maksymalna we Francji 28 czerwca (PAP/EPA/METEO FRANCE HANDOUT)

Ponad 40-stopniowy skwar nęka też Hiszpanię.

W środę w Radzyniu w województwie lubuskim zanotowano 38,2 stopnia Celsjusza. Tym samym padł czerwcowy rekord temperatury w Polsce.