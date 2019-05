Fani nadciąga. Zobacz na filmie, jak zbliża się groźny żywioł

Rośnie liczba zabitych przez cyklon. Powodzie utrudniają niesienie ratunku - 29-04-2019 Liczba ofiar śmiertelnych cyklonu Kenneth, który w czwartek uderzył w północne wybrzeże Mozambiku, wzrosła do 38 - podały w poniedziałek tamtejsze służby ratunkowe. Niesienie pomocy poszkodowanym utrudniają powodzie i ulewne deszcze. W poniedziałek tereny dotknięte kataklizmem odwiedziła hiszpańska królowa Letycja. czytaj dalej

Fani zagraża także Indiom

Na filmie poklatkowym (ang. timelapse) z Kolombo widać nadciągający nad ten region cyklon Fani, niosący opady deszczu.

We wtorek wieczorem polskiego czasu żywioł znajdował się nad Zatoką Bengalską i przesuwał się wzdłuż wschodniego wybrzeża Indii.

Według Indyjskich Służb Meteorologicznych, prędkość wiatru osiąga 175-185 kilometrów na godzinę, a w porywach może przekroczyć 205 km/h.

Służby w pogotowiu

Południowo-wschodnie i wschodnie regiony Indii zostały objęte ostrzeżeniami meteorologicznymi przed burzami, silnymi porywami wiatru i wysokimi falami morskimi.

W ciągu kilku następnych dni w stanie Orisa i niektórych częściach stanu Andhra Pradesh spodziewane są ulewne deszcze.

Władze stanu Orisa, znajdującego się na spodziewanej trasie przejścia żywiołu, przygotowały prawie 900 schronisk. W stan gotowości postawione są jednostki ratunkowe, straż pożarna oraz dwa śmigłowce.

Ostrzeżenia meteorologiczne dla Indii na wtorek (IMD)