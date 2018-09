Florence czai się tuż przy wybrzeżu. "Deszcz może zmyć z powierzchni cały dom"

"Teraz to prawdziwe miasto duchów". Relacja Polaka z Karoliny Południowej - 13-09-2018 W regionach zagrożonych przejściem huraganu Florence mieszkają również Polacy. Jak mówił pan Piotr, miasto Myrtle Beach po ewakuacji zamieniło się w "miasto duchów". Jego relację otrzymaliśmy na Kontakt 24. czytaj dalej

Florence zmierza w kierunku południowo-wschodnich wybrzeży Stanów Zjednoczonych. Huragan znajduje się w odległości 35 kilometrów od Wilmington w Północnej Karolinie. Florence wieje ze średnią prędkością 150 kilometrów na godzinę.

Według najnowszych prognoz dotrze do lądu w piątek o godzinie 8 czasu lokalnego (w Polsce będzie wtedy godzina 14). Przewiduje się, że pierwszą miejscowością na jego trasie zostanie Cape Fear w Północnej Karolinie.

Po dotarciu do wybrzeża Florence będzie przemieszczać się na południowy zachód wzdłuż wybrzeża, a później możliwe jest, że zmieni kierunek wędrówki i przemieści się na północ. Wtedy - już jako depresja tropikalna - przyniesie intensywne opady deszczu od Appallachów, części Alabamy, Tennessee, Kentucky po Wirginię Zachodnią.









Powyżej podgląd kamery internetowej w Karolinie Północnej

- Bądźcie czujni. Ta burza jest potężna, może zabijać. Dziś zagrożenie stało się rzeczywistością - powiedział podczas czwartkowej konferencji prasowej Roy Cooper, gubernator Karoliny Północnej.

Narodowe Centrum ds. Huraganów ostrzega, że wraz ze zbliżaniem się Florence rośnie zagrożenie tornadami. - Ulewne deszcze mogą spowodować osunięcia ziemi w zachodniej części Stanów Zjednoczonych - ostrzegał Henry McMaster, gubernator Karoliny Południowej.

Zalania, powodzie

Ulice przybrzeżnych miejscowości zalewane są ulewnymi deszczami, wzbierają wody powodziowe, na sile przybierają fale oceanu i wieje porywisty wiatr. Najgorsza sytuacja panuje w Północnej Karolinie. Synoptycy prognozują, że opady w tym regionie w ciągu najbliższych dwóch lub trzech dni będą równe sumie z ośmiu miesięcy.

- Deszcz niszczy fundamenty. Jeżeli opady są duże, ziemia się zapada, a fundamenty są podmywane. Wiatr można przetrwać, jeżeli ma się schronienie. Deszcz może jednak zmyć z powierzchni cały dom - mówił w rozmowie z reporterem CNN jeden z mieszkańców zagrożonych regionów.

Już teraz wodowskaz na rzece Neuse w New Bern odnotował trzy metry wód powodziowych. Centrum miasta zostało zalane, a około 150 osób czeka na ratunek. Autostrada Outer Banks została zamknięta.

Na miejsce docierają ekipy ratunkowe z innych części USA. W stan gotowości postawiono też Straż Wybrzeża Stanów Zjednoczonych.

Na terenie Karoliny Północnej i Południowej co najmniej 188 tysięcy odbiorców nie ma prądu. Przywracanie energii może potrwać kilka tygodni.

Wideo Intensywne opady w Camp Lejeune



Hurricane Florence midnight 9.13.18

Pungo River is raging across Belhaven, North Carolina pic.twitter.com/fvPRLE5GS8#Florence #HurricaneFlorence — Treasure News (@news_treasure) 14 września 2018



Gas station canopy goes flying as Hurricane #Florence nears landfall along the Carolina coast. https://t.co/nuRzakssgF pic.twitter.com/FBFIbued42 — ABC News (@ABC) 14 września 2018



ROOF BLOWN OFF this store in New Bern, NC. Hurricane Florence making significant impacts along NC coastline. LIVE coverage continues on WeatherNation. #Florence pic.twitter.com/nJreW8IJsf — WeatherNation (@WeatherNation) 14 września 2018





Zagraża milionom mieszkańców

Według informacji amerykańskiego Centrum Prognoz Meteorologicznych (Weather Prediction Center) na trasie huraganu mieszka około 10 milionów mieszkańców. W ostatnich kilku dniach ewakuowano 1,5 miliona z nich. Co najmniej 12 tysięcy osób schroniło się w 126 centrach ewakuacyjnych.

Ogromne ilości wody, które mogą spaść na zagrożone regiony, widać na wizualizacji przygotowanej przez stację Weather Channel:



Storm surge will be a huge factor for Hurricane #Florence Check out what it might look like with @TWCErikaNavarro: pic.twitter.com/TPqTZTmiAM — The Weather Channel (@weatherchannel) 13 września 2018





Stany wyjątkowe

W stanach Georgia, Karolina Północna, Karolina Południowa, Wirginia, Maryland oraz w Waszyngtonie ogłoszono stan wyjątkowy. - Jesteśmy całkowicie przygotowani na huragan Florence, który staje się coraz większy i silniejszy. Uważajcie! - napisał na Twitterze prezydent Donald Trump.

Wideo Pierwsze zniszczenia przez huragan



#Topsail #NorthCarolina this afternoon with severe #StormSurge taking place now. This will only get worse... report; @WeatherNation #Florence #ncwx pic.twitter.com/JHDEkJPA8X — WEATHER/ METEO WORLD (@StormchaserUKEU) 13 września 2018

Prognozowaną ścieżkę huraganu widać na poniższej grafice:

Prognozowana ścieżka przejścia huraganu Florence (NHC)

Dlaczego Florence jest taka groźna

Chociaż Florence osłabła, Narodowe Centrum ds Huraganu ostrzega przed "zagrażającymi życiu sztormowymi falami", a także "katastrofalnymi powodziami i niszczycielskim wiatrem". Głównym zagrożeniem jest deszcz, który może padać nieprzerwanie przez kilka dni.

Synoptycy przyglądają się huraganowi głównie pod kątem opadów. - Opady, które niesie huragan, są gigantyczne. Przewiduje się, że na wybrzeżu Karoliny Południowej i Karoliny Północnej miejscami w ciągu trzech dni spadnie 1300 litrów wody na metr kwadratowy. To tyle deszczu, ile w Warszawie spada przez dwa lata - mówił Wasilewski.

W najbliższych dniach może spaść rekordowa ilość deszczu, większa nawet niż w czasie huraganu Harvey z 2017 roku. Wtedy w ciągu czterech dni we wschodnim Teksasie, w rejonie miasta Houston, spadło ponad 1000 l/mkw., co spowodowało olbrzymie powodzie. Szczytowa akumulacja wody na poziomie 1318 l/mkw. ustanowiła Harvey "najbardziej mokrym" huraganem w historii Stanów Zjednoczonych.

Prognozowane opady deszczu w huraganie Florence (NHC)

Powodzie błyskawiczne

Bardzo intensywne opady deszczu mogą sprawić, że w miejscowościach nadmorskich miejscami mogą stać 3-4 metry wody. Dodatkowo, woda, która będzie spiętrzona na oceanie, silnym wiatrem będzie wpychana do rzek. Z tego powodu w rzekach może pojawić się "cofka". - To oznacza wzdłuż tych rzek powodzie ekspresowe, które nieraz powstają w ciągu kilkudziesięciu minut - tłumaczył Wasilewski.

Wysokie fale

Kiedy Florence zbliży się do lądu, w niektórych rejonach Karoliny Północnej fale mogą osiągnąć wysokość czterech metrów. Niektórzy meteorolodzy szacują, że fala może mieć wysokość nawet sześciu metrów. - Żeby nabrać perspektywy, trzeba wiedzieć, że każda fala wyższa niż 3,5 metra określana jest jako "zagrażająca życiu" - poinformował Ken Graham z Narodowego Centrum ds. Huraganów (NHC).

Jednak - jak tłumaczył na antenie TVN24 prezenter tvnmeteo.pl Tomasz Wasilewski - już w środę fale zmierzone na Atlantyku osiągnęły wysokość około 25 metrów. Odnotowano je na wschód od oka cyklonu.

Skala Saffira-Simpsona

W 1969 roku inżynier Herbert Saffir i dyrektor Narodowego Centrum ds. Huraganów Bob Simpson opracowali swoją skalę w celu klasyfikacji huraganów według intensywności wiatrów. Służy ona do oszacowania potencjalnych szkód, powstałych w momencie wejścia huraganu na ląd. Stosowana jest tylko w przypadku sztormów powstałych na Oceanie Atlantyckim i północnym Pacyfiku na wschód od międzynarodowej linii zmiany daty.

Wideo Tomasz Wasilewski o nadchodzącym huraganie

