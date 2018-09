Ratując się, nie zapomniał o kocie. Huraganowe historie - 17-09-2018 W natłoku informacji o ogromnych stratach i szkodach spowodowanych przez huragan Florence, na światło dzienne wychodzą historie chwytające za serce. Jedną z nich jest ta o kotku o imieniu Ocalony. czytaj dalej Tropikalna depresja Florence stale dostarcza nowe ilości wody mieszkańcom północno-wschodnich wybrzeży USA. Powodzie błyskawiczne i zalania spowodowane przez lokalne rzeki będą spędzać sen z powiek wielu mieszkańcom Karoliny Północnej w kolejnych dniach. Opady deszczu zwiększają ryzyko tworzenia się lawin błotnych w rejonie gór w Karolinie Północnej. Deszcz nie przestaje padać - Ziemia jest tak przesiąknięta, że nie przyjmie większej ilości wody. Rzeki będą wylewać w kolejnych dniach - powiedział Zach Taylor z Narodowych Służb Pogodowych (NWS). Według prognoz, strefa opadów przeniesie się teraz z północno-środkowych regionów Karoliny Północnej do Wirginii, przez Danville, po Charlottesville. Pozostałości żywiołu skierują się w region Ohio Valley, uderzając w Wirginię Zachodnią i zachodnie regiony Pensylwanii. Narodowe Służby Pogodowe wydały w niedzielę ostrzeżenia przed możliwością utworzenia się tornad w hrabstwie Horry w Karolinie Południowej. Mieszkańcy Myrtle Beach zaobserwowali utworzenie się trąby wodnej. Wideo Trąba wodna w okolicach Myrtle Beach (ENEX) Żywioł ma na koncie 18 ofiar śmiertelnych. W niedzielę informowano o 14. Wśród przyczyn śmierci wymienia się utonięcia, pożary, zawalone drzewa, zatrucia tlenkiem węgla, zawały, porażenia prądem. - Pamiętajcie: większość zgonów powiązanych z burzą to utonięcia w wodach wezbranych rzek, bardzo często dochodzi do nich w samochodach - mówił gubernator Karoliny Północnej Roy Cooper. - Nie przejeżdżajcie przez wodę - ostrzegał. Wideo Relacja reportera CNN z zalanych miejsc Deszcz może nie ustać Trwa mordercza wędrówka Mangkhuta - 17-09-2018 Najsilniejsza tegoroczna burza, Mangkhut, sunie w głąb Chin. Żywioł ma na koncie kilkadziesiąt ofiar śmiertelnych. czytaj dalej Florence będzie podtapiać Karolinę Północną przez następnych kilka dni. Władze ostrzegają, że największe zalania mogą jeszcze nadejść. Synoptycy prognozują dalsze opady deszczu, co może spowodować wzrost poziomu wody w rzekach. Sytuacja, nawet bez dodatkowych opadów deszczu, jest fatalna. Narodowe Centrum ds. Huraganów (NHC) poinformowało, że może spaść nawet 1000 litrów deszczu na metr kwadratowy w południowej części Karoliny Północnej i na północy Karoliny Południowej. Opady pojawią się również w Pensylwanii, stanie Nowy Jork, Wirginii Zachodniej i Nowej Anglii. Nie wszyscy mieszkańcy chcą opuścić swoje domy. - Nie zamierzamy stąd odejść, dopóki wszystko się nie skończy. Żywioł albo nas stąd wyrzuci, albo nas zabije - powiedział 84-letni Rembert Walters, mieszkaniec przedmieść Lumberton. Wilmington odcięte od świata Lokalne władze ostrzegają mieszkańców przed podróżowaniem po stanie. Wiele miejsc jest odciętych od świata, w tym Wilmington - jedno z pierwszych, które doświadczyło ataku Florence. Poziom wody jest tam tak wysoki, że do liczącego 117-tysięcy mieszkańców miasta nie dostanie się nikt. W Wilmington policja aresztowała pięć osób, które włamały się do jednego z lokalnych sklepów. Kolejna osoba została aresztowana po obrabowaniu stacji paliw. Policja ogłosiła nocną godzinę policyjną. W całym stanie aż 900 razy służby ratowały ludzi, którym zagrażała wielka woda.

W Karolinie Północnej około 532 tys. odbiorców nie ma prądu, w Południowej - około 61 tysięcy.

- Najgorsze jest jeszcze przed nami - powiedział w niedzielę na konferencji prasowej Mitch Colvin, burmistrz Fayetteville w Karolinie Północnej.

Wideo W regionie Fayetteville przybywa wody (ENEX)

Donald Trump odwiedzi poszkodowanych

Obszary dotknięte przez Florence ma odwiedzić prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump.

- Prezydent powinien odwiedzić tereny dotknięte przez huragan na początku lub w połowie przyszłego tygodnia - poinformowała rzeczniczka Białego Domu Sarah Sanders. Wyjaśniła, że Trump pojedzie tam dopiero wtedy, "gdy będzie pewne, że jego wizyta nie zakłóci pracy ratowników".

Wideo Ogromne zniszczenia w Wilmington

W piątek wtargnął na ląd

Huragan Florence dotarł do wybrzeży Karoliny Północnej i Karoliny Południowej. Stało się to niedaleko Wrightsville Beach w piątek o godzinie 7.15 lokalnego czasu (w Polsce o godzinie 13.15). Według informacji amerykańskiego Centrum Prognoz Meteorologicznych (Weather Prediction Center) na trasie huraganu mieszka około 10 milionów mieszkańców. W ostatnich kilku dniach ewakuowano 1,5 miliona z nich. W stanach Georgia, Karolina Północna, Karolina Południowa, Wirginia, Maryland oraz w Waszyngtonie ogłoszono stan wyjątkowy.

Heard of deer swimming in flood water in Jacksonville,NC! This is real, we have video if it too on @weatherchannel !!!!! pic.twitter.com/0BsKW3w6Jn — Stephanie Abrams (@StephanieAbrams) 15 września 2018

