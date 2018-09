Florence wciąż niebezpieczna. "To istne pandemonium"

Tajfun Mangkhut sieje zniszczenie na Filipinach - 15-09-2018 Tajfun Mangkhut ma czwartą, czyli prawie najwyższą, kategorię. Potężny wiatr, a także intensywne opady, doprowadziły do poważnych zniszczeń. czytaj dalej

Ofiary śmiertelne

Florence, która jako huragan pierwszej kategorii w pięciostopniowej rosnącej skali Saffira-Simpsona natarła na południowy wschód USA w piątek rano czasu lokalnego, osłabła. Teraz jest burzą tropikalną. To oznacza, że wciąż jest groźna. Jak przewidują synoptycy, w sobotę żywioł ma skierować się daleko w głąb południowo-wschodnich regionów Karoliny Północnej oraz wschodniej Karoliny Południowej.

Żywioł, jeszcze jako huragan, zebrał śmiertelne żniwo. Nie żyje co najmniej pięć osób. W Wilmington w Karolinie Północnej na jeden z domów przewróciło się drzewo. Zginęła matka z dzieckiem. Mąż kobiety, który przebywał w domu, został zabrany do szpitala. W hrabstwie Pender kobieta zmarła w wyniku zawału serca. Służby ratunkowe nie mogły dotrzeć do niej z powodu zablokowanych dróg. Nie żyje też mężczyzna z hrabstwa Lenoir. Zmarł, gdy podłączał agregat. W tym samym hrabstwie zginęła jeszcze jedna osoba. Jak podejrzewają służby, mężczyzna został porwany przez wiatr, gdy chciał sprawdzić, co dzieje się z jego psami myśliwskimi.

Zniszczenia są poważne. Florence dosłownie wcisnęła łódkę zacumowaną przy brzegu pomiędzy drzewa w hrabstwie Pamlico. Na ulice Wilmington padały drzewa. W Swansboro wiatr wyrwał drzewa z korzeniami.



Około 789 tysięcy odbiorców nie miało prądu do piątkowego wieczora. W stan gotowości postawiono 40 tysięcy elektryków.

- Wiatr jest coraz silniejszy. To jest niewiarygodne. Florence jest bardzo silna. Zdecydowana większość mieszkańców nie ma tu elektryczności - relacjonował w piątek z Karoliny Północnej reporter CNN. - To istne pandemonium - dodał.

Prognozowana trasa burzy tropikalnej Florence (NOAA)

Wideo Florence dotarła do wybrzeży USA

Donald Trump odwiedzi poszkodowanych

Obszary dotknięte przez Florence ma w przyszłym tygodniu odwiedzić prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump.

- Prezydent powinien odwiedzić tereny dotknięte przez huragan na początku lub w połowie przyszłego tygodnia - poinformowała rzeczniczka Białego Domu Sarah Sanders.

Wyjaśniła, że Trump pojedzie tam dopiero wtedy, "gdy będzie pewne, że jego wizyta nie zakłóci pracy ratowników".

Wideo Mieszkańcy USA o tym, jak szykowali się na huragan

Wiele dni z opadami

Tę część USA, na którą naciera Florence, czekają kolejne trudne chwile. Suma opadów może wynieść ponad 1000 litrów na metr kwadratowy. Jak podało Narodowe Centrum Huraganów (NHC), spowoduje to "katastroficzne powodzie i długotrwałe wylania rzek". - Będziemy mieli do czynienia z powodziami, które będą ciągnąć się przez kilometry w głąb lądu - dodał Ken Graham, dyrektor NHC.

Spadnie tyle deszczu, ile odnotowano w 1999 roku podczas huraganów Denis i Floyd.

- Jedyną różnicą jest to, że wtedy opady trwały 14 dni, a tutaj podobna suma spadnie w ciągu trzech - powiedział Chris Wamsley z Narodowych Służb Pogodowych (NWS).

- Żywioł będzie kontynuować swoją gwałtowną wędrówkę przez kilka najbliższych dni - podał Roy Cooper, gubernator Karoliny Północnej. Jak zaznaczył, tak intensywne opady, jakie są spodziewane, "zdarzają się raz na tysiąc lat".

- Proszę sobie wyobrazić, że synoptycy wyliczyli, że spaść może tyle wody, że można by wypełnić 15 milionów basenów olimpijskich - opisywał obrazowo sytuację Jan Pachlowski, korespondent TVN24 z USA.

Wideo Wybuchający transformator w Wilmington

Możliwa cofka

Woda, która będzie spiętrzona na oceanie, będzie wpychana do rzek przez silny wiatr. Z tego powodu w rzekach może pojawić się "cofka". - To oznacza wzdłuż tych rzek powodzie ekspresowe, które nieraz powstają w ciągu kilkudziesięciu minut - tłumaczył Tomasz Wasilewski, prezenter pogody tvnmeteo.pl.

Wideo Poważne zniszczenia w Morehead City

Tornada

Narodowe Centrum ds. Huraganów ostrzega, Florence może wywołać zagrożenie tornadami. - Ulewne deszcze mogą spowodować osunięcia ziemi w zachodniej części Stanów Zjednoczonych - ostrzegał w piątek Henry McMaster, gubernator Karoliny Południowej.

Wideo Poważne zalania w Belhaven

W piątek rano zaczął wędrówkę nad lądem

Huragan Florence dotarł do wybrzeży Karoliny Północnej i Karoliny Południowej. Stało się to niedaleko Wrightsville Beach w piątek o godzinie 7.15 lokalnego czasu (w Polsce o godzinie 13.15). Według informacji amerykańskiego Centrum Prognoz Meteorologicznych (Weather Prediction Center) na trasie huraganu mieszka około 10 milionów mieszkańców. W ostatnich kilku dniach ewakuowano 1,5 miliona z nich. W stanach Georgia, Karolina Północna, Karolina Południowa, Wirginia, Maryland oraz w Waszyngtonie ogłoszono stan wyjątkowy. "Jesteśmy całkowicie przygotowani na huragan Florence, który staje się coraz większy i silniejszy. Uważajcie!" - napisał w czwartek na Twitterze prezydent Donald Trump.

Hurricane Florence nearly sweeps away Wingate University t&f athletes 😭💀 #HurricaneFlorerence pic.twitter.com/X3Z58rQUaQ — trackaholic (@breon_jenkins) 15 września 2018

When the meth kicks in during a hurricane. pic.twitter.com/B64OQo0pSn — jamie (@gnuman1979) 15 września 2018







Jeżeli mieszkacie na zagrożonym terenie, czekamy na Wasze relacje:

E-mail: kontakt24@tvn.pl

Telefon: + 48 22 324 24 24

Nr sms/mms: +48 516 4444 24