"Floryda musi być przygotowana na bezpośrednie uderzenie". Huragan Michael coraz silniejszy

O tym, że Michael przybrał na sile, poinformowało Narodowe Centrum ds. Huraganów (NHC).

We wtorek rano naszego czasu Michael był huraganem kategorii pierwszej w pięciostopniowej skali Saffira-Simpsona. Przed godziną 5 znajdował się około 685 kilometrów na południe od miasta Apalachicola, położonego w stanie Floryda. Prędkość towarzyszącego huraganowi wiatru dochodziła do 145 kilometrów na godzinę. Michael poruszał się na północ z prędkością około 19 km/h.

Uderzył w Kubę

Huragan uderzył w zachodnią część Kuby. Towarzyszył mu ulewny deszcz i silny wiatr. Żywioł zamienił ulice w rwące potoki, niektóre miasta odcięte zostały od prądu. Lokalne władze poinformowały, że w ciągu zaledwie kilku godzin w niektórych miejscach spadło 100-127 litrów deszczu na metr kwadratowy. Żywioł przeszedł przez wąskie cieśniny pomiędzy półwyspem Jukatan a najbardziej wysuniętą na zachód prowincją Pinar del Rio na Kubie.

Wzburzone przez Michaela morze przy plaży w meksykańskim Cancun (Fot. ALONSO CUPUL/PAP/EPA)

Porywisty wiatr, powodzie i wysokie fale

Synoptycy przewidują, że gdy Michael dotrze do lądu, będzie huraganem kategorii trzeciej. Zapowiadają, że będzie mu towarzyszył wiatr o prędkości co najmniej 160 kilometrów na godzinę. Spaść ma od 100 do 300 litrów wody na metr kwadratowy. Spodziewane są groźne dla życia powodzie błyskawiczne oraz powodzie sztormowe z falami przekraczającymi 3,7 metra wysokości.

Zagrożona jest przede wszystkim Floryda, jednak Michael może wedrzeć się głębiej - do Alabamy i Georgii, dalej wzdłuż wybrzeża Atlantyku, aż do Karoliny Północnej i Południowej.

Prognozowana trasa huraganu Michael (NHC, NOAA)

"Czas ucieka"

Gubernator Florydy Rick Scott ogłosił stan wyjątkowy w 35 hrabstwach. Jak zaznaczył, ma to pomóc w podjęciu środków, aby odpowiednio przygotować się na uderzenie żywiołu. Centrum zarządzania kryzysowego wydało zalecenia dla mieszkańców.

- Floryda musi być przygotowana na bezpośrednie uderzenie huraganu - napisał w poniedziałek na Twitterze gubernator Scott.

Governor Rick Scott has issued a state of emergency for North Florida. Residents in the forecast path of #HurricaneMichael are urged to complete disaster preparedness plans, now. #StaySafeFL #EmergencyPrep https://t.co/lH1HmYygl3 pic.twitter.com/61YaGXs7Ai — FLHSMV (@FLHSMV) 8 października 2018

Gubernator zalecił mieszkańcom, zwłaszcza terenów położonych nad Zatoką Meksykańską, by byli gotowi do ewakuacji. W niektórych regionach takie zarządzenia już zostały wydane. W hrabstwie Gulf mieszkańcy szeregu osiedli dostali 24 godziny na przeniesienie się do schronisk.

"Już DZIŚ rodziny powinny zadbać o to, by mieć przynajmniej trzydniowy zapas jedzenia i wody, a także wszystkich potrzebnych lekarstw" - napisał Scott w poniedziałek na Twitterze, po angielsku i po hiszpańsku. "KAŻDA RODZINA musi być przygotowana. Możemy odbudować twój dom, ale nie odbudujemy twojego życia" - dodał w kolejnym tweecie.

Od wtorku zamknięte będą kampusy uniwersytetu stanowego, mieszczące się w Tallahassee i Panama City na Florydzie. Nieczynne będą także szkoły w kilku hrabstwach.

Możliwe powodzie

- Połączenie Michaela i wilgoci znad Oceanu Spokojnego doprowadzi do licznych ulew nad Nikaraguą, Hondurasem, Salwadorem, Gwatemalą, Belize, wschodnim Jukatanem i zachodnią Kubą w poniedziałek - prognozował główny meteorolog AccuWeather Rob Miler.

Już w niedzielę wieczorem na Kubie i na meksykańskiej wyspie Cozumel wiało do 95 km/h - poinformowało NHC w Miami. Commodity Weather Group - agencja szacująca możliwe straty z powodu warunków pogodowych - przewiduje, że konieczna może być ewakuacja niektórych platform wiertniczych w rejonie Zatoki Meksykańskiej.

Woda na ulicach Teksasu

Synoptycy przestrzegają również mieszkańców Teksasu, aby bacznie obserwowali rozwój sytuacji. Pomimo znacznego jeszcze oddalenia od centrum burzy, w nocy z niedzieli na poniedziałek wystąpiły tam już pierwsze powodzie błyskawiczne. Na drogach w mieście Burkburnett w niedzielę rano poziom wody sięgał około dziesięciu centymetrów. W rejonie jeziora Texoma spadło około 8 litrów deszczu na metr kwadratowy.