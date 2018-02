Francja otrzepuje się ze śniegu

Pomarańczowy alert pogodowy, jeszcze w piątek obowiązujący w ośmiu departamentach regionu Ile-de-France (obejmującego Paryż), został w sobotę rano zniesiony. Służba meteorologiczna Meteo France nadal ostrzegała jednak, że na drogach może się utrzymywać "warstwa topniejącego lodu i śniegu".

Komunikacja publiczna w Paryżu w sobotę przeżywała nadal "niewielkie zakłócenia". Nie jeździło 15 procent linii autobusowych, ale ogólnie ruch w stolicy Francji odbywał się już "prawie normalnie" - podało miejskie przedsiębiorstwo komunikacyjne. Linia szybkiej kolei miejskiej RER C, której kursowanie wstrzymano jeszcze 24 stycznia, gdy wylewała Sekwana, ponownie ruszyła w sobotę, z wyjątkiem stacji Saint-Michel.

W piątek warunki atmosferyczne spowodowały odwołanie jednej trzeciej planowanych lotów - około 200 rejsów - z lotniska Orly. W sobotę także i tu sytuacja stopniowo wracała do normy.

Zablokowana od kilku dni autostrada 118 na południowy zachód od Paryża - symbol komunikacyjnego bałaganu, jaki rozpoczął się we wtorek wieczorem - została ponownie udrożniona w sobotnie popołudnie. Otwarto także drogę krajową numer 1, prowadzącą z Paryża do granicy z Belgią.

W piątek późnym popołudniem zniesiono - wprowadzony we wtorek - zakaz poruszania się ciężarówek w regionie paryskim, który unieruchomił ponad 3500 pojazdów na parkingach i poboczach dróg. Jak zapewniła w sobotę policja, ciężarówki będą mogły swobodnie przemieszczać się po kraju przez cały weekend.

Narodowa Federacja Transportu Kołowego obliczyła, że przewoźnicy na skutek przestojów tracili łącznie co najmniej 60 milionów euro dziennie. Kłopoty odczuwa również wiele firm i sklepów w regionie paryskim, którym z powodu przerw w dostawach brakuje surowców i towarów. Opóźnione jest ponadto doręczanie przesyłek pocztowych.

W niedzielę o 9:30 rano przyjmowanie gości wznowić ma wieża Eiffla, zamknięta od wtorku.

Due to snow and black ice, the Eiffel Tower closed to the general public on Friday 9 and Saturday 10 February 2018.

The Tower will open sunday 11 febreuary at 9h30 am.https://t.co/rQXbYYOCTA pic.twitter.com/hTpQ9Xe8Hg

— La tour Eiffel (@LaTourEiffel) 9 lutego 2018